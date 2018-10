Revue de presse: la politique? Simple comme bonjour !

Suivant le côté où l'on se place, il y a les bons et les méchants. Et chacun pour balancer sa vacherie. Et puisque les invectives et les attaques s'enchaînent, pas de souci. Aussi vite dit. Aussi vite oublié. Et tant pis pour le débat de fond subtil et mesuré.

Et les communales, c'est grave docteur?

C'est simple aussi, mais c'est très différent au nord et au sud du pays. Côté francophone, en Wallonie et à Bruxelles, la campagne bat son plein, constate La Libre Belgique. "Les candidats s'écharpent sur les projets urbanistiques, environnementaux. Plus de crèche. Plus d'école. Plus de maison de repos. Le bourgmestre sortant défend son bilan. L'opposition critique." Simple, on vous dit... Là où ça se corse, c'est lorsqu'on regarde les affiches et les noms parfois... étranges : IC, CH+, Avenir ou Liste du Bourgmestre.

En Flandre, dans les champs, dans les jardins, les candidats posent aussi. Mais sous des couleurs plus traditionnelles.

N'Va, CD&V, Open VLD... Et au côté des candidats locaux, les grands noms sourient de toutes leurs dents. Cette forme de récupération des élections communales par des ténors fédéraux flamands s'expliquent par l'enjeu même du scrutin.

Au sud, dit la libre, les communales ne sont pas perçues comme prémonitoires des scrutins à venir. Au nord, le lendemain du vote sera le jour-J. Celui qui permettra d'analyser si le boulevard est tracé pour les scrutins suivants.

Il n'y a peut-être pas dans notre pays deux démocraties différentes, mais il y a - c'est La Libre qui l'écrit - il y a assurément 2 conceptions très différentes de ce vote communal.

Quant au commentaire du Soir, offert en guise de conclusion, il vaudra pour tous les scrutins à venir.

"Nos élus seraient bien inspirés de hausser leur niveau de jeu, avant de déplorer l'irrémédiable fossé qui les sépare de l'opinion."