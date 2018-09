Revue de presse: du Cercle Polaire jusqu'au TEC wallon

Un porte-conteneur danois est parvenu à relier Vladivostok à Saint-Petersbourg, par la route du Nord. Route maritime, bien entendu. Qui va de Vladivostok, à quelques encablures de la Corée jusqu’à Saint-Petersbourg, à un jet de pierre de l'Estonie. Entre les 2, de nombreuses mers au nom très exotique. Le détroit de la Pérouse, la Mer de Béring et le détroit du même nom. Flirter avec la ligne du changement de date puis entrer dans le Cercle Polaire. Là ce sont les eaux de la Sibérie Oriental. La Mer des Laptev. Celle de Kara ou de Barents, avant enfin de rejoindre des eaux moins froides et d'atteindre Saint-Petersbourg...

Du Cercle Polaire à l’argile belge

Dans la presse du jour, ce n'est pas le seul indice des dégâts que l'homme cause à l'environnement. Ce matin, L'Echo et Le Tijd évoquent l'enfouissement des déchets nucléaires en Belgique. Il faudra les cacher plus profondément. Cela va coûter plus cher, prévient L'Echo. En réalité, par un effet de calendrier, un report de 20 à 30 ans, la facture sera allégée. En vrai, aussi, cela ne pourra plus se faire à Mol. La couche d'argile,là-bas n'est pas assez profonde. Il faudra donc trouver un nouveau lieu pour y cacher les déchets.