Retrait américain de Syrie: après eux, le déluge (revue de presse)

"'Nous avons vaincu l'Etat islamique en Syrie.' Il faut être particulièrement crétin pour écrire pareille chose, juge libération. Certes l'organisation terroriste a subi de sérieux revers. Certes beaucoup de ses leaders, de ses combattants ont été tué. Certes, l'organisation terroriste Etat Islamique a perdu la plupart de ses territoires. Chacun sait pourtant que l'hydre est encore vivante" ajoute Libération. "Daesch reste une menace. Il a peut-être perdu la guerre. Il n'est pas vaincu pour autant" écrit L'Echo. Et après eux aussi, le déluge ! Car, c'est sous la forme d'une insurrection en réseau que l'organisation est occupé à renaître. Internet comme arme. L'Europe - et l'Afrique, Et l'Asie comme champs de bataille. En se retirant l'Américain crée un appel d'air au profit de Daesch, occupé à se recomposer ailleurs dans le monde." Comment comprendre la position américaine ? A la lecture des opinions du jour, le retrait américain est avant tout affaire de stratégie. "Sur la scène intérieur, annoncer le retour des boys est toujours du plus bel effet sous le sapin ! Sur la scène extérieur, Trump fait acte de realpolitik. Il choisit la Turquie, plutôt que les Kurdes." Le Figaro

2.000 soldats qui s'en vont, est-ce véritablement l'amorce du déluge ?

Cela fait un moment déjà que - sur le théâtre syrien - Vladimir Poutine est à la manœuvre, juge le Figaro. Pour L'Echo, c'est d'ailleurs l'autre grand bénéficiaire de ce retrait. Le départ des GI's consacre la position maîtresse de la Russie dans la région. Mais, symboliquement, ce retrait est bien plus lourd que le nombre de soldats engagés. Sur le plan terroriste, la presse l'a évoqué. Sur le plan des relations occidentales, également. "Ce retrait contresigne la perte d'influence des Occidentaux au Moyen Orient."

Comprenez, au delà de la Syrie, cette décision du Président montre aussi le peu de cas qu'il fait de ses alliés.

Après lui, le déluge. L'image porte aussi en République Démocratique du Congo. Là, les congolais devaient voter dimanche. Une fois de plus, un report est annoncé. D'une petite semaine, c'est vrai. Ce n'est pas énorme. "Mais la tension est si forte, au Congo, écrit La Libre, que beaucoup pourraient ne pas l'accepter." Le quotidien le rappelle le président Joseph Kabila est hors mandat depuis 2 ans. Et, s'il a fait mine de s'exécuter en organisant le scrutin, "il a surtout crée les conditions du chaos." Voilà, poursuit la Libre que, "ce sont donc multipliées - en parallèle, les conflits locaux, les atteintes à la neutralité du vote, les entraves au meeting de l'opposition et les attaques physiques enfin contre les candidats." Après 18 ans de règne, c'est bien le déluge qui risque de s'abattre sur cette population. "Elle a vu son président devenir millionnaire au pouvoir, quand le niveau de vie du citoyen congolais ne s'est jamais amélioré. Alors que le Congo est au bord de l'explosion, la Communauté international s'en détourne de plus en plus, faute de consensus. Que ferons-nous quand le pays se délitera?"

Pour l'éditorialiste de la Libre, au Congo, ce n'est déjà plus le déluge à venir qui est à craindre. C'est bien plus que le désastre est déjà fait.