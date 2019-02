La Revue de presse : Venezuela, à qui revient le pouvoir ?

" La population, là-bas, vit une véritable descente aux enfers depuis maintenant plusieurs années. 3 millions d’enfants, de femmes et d'hommes sont jetés sur les routes de l'exode. " Près d’un dixième de la population. Le problème a aujourd’hui tout pour devenir régionale puisque cet exode affecte maintenant la Colombie, le Brésil et l'Equateur.

Le casse-tête est complet et complexe mais loin d'être inédit pour le quotidien français qui cite un exemple du passé récent. Côte d'Ivoire 2010. Laurent Gbagbo ou Alassane Ouattara ? Une partie de la communauté internationale s'est prononcé. Alassane Ouattara l'a finalement emporté. Après de long mois de combats et l'intervention de la France sous mandat de l'Onu. Le cas vénézuélien comporte une dimension supplémentaire.

" A qui appartient la légitimité ? " s’interroge Le Monde. " Entre un leader de l'opposition à la tête d'un Parlement élu mais sans pouvoir et un président qui dispose des instruments du pouvoir, mais dont l'élection est largement contestée ? Lequel de ces deux dirigeants considérer comme le chef de l'Etat, lorsque le premier, soutenu par d'importantes manifestations populaires, s'autoproclame président, tandis que le deuxième, encore soutenu par l'armée et une partie de la population, refuse de céder le pouvoir ? " Le dilemme est complet, ajoute le quotidien. Qui considérer comme chef de l'Etat ? L’auto-proclamé président ou celui qui est soutenu par l'armée, par une partie de la population et qui refuse de céder la place ?

Prise de position européenne : prudence ou courage ?

En choisissant un camp, prévient De Morgen " nous demandons, clairement et maintenant, un changement de régime ! Le Venezuela n'est plus un évènement loin de nous mais est également devenu une crise politique pour l'Europe. Il nous faut donc gérer TRES attentivement notre implication car les erreurs, les faux-pas peuvent conduire - comme dans l'exemple ivoirien - à des effusions de sang. " La bonne nouvelle - s'il en est une - est la voie prônée par l'Union Européenne. " Pragmatique. Conforme à la Constitution vénézuélienne. Le Président du Parlement a le droit de lancer de nouvelles élections dans le but de trouver une issue à une crise profonde. Politique, économique et sociale. "

Ne nous leurrons pas, reprend Le Monde. " L'affrontement entre Nicolas Maduro et Juan Guaido est surtout le révélateur des divisions au sein de la Communauté internationale. Cuba et la Russie, présents militairement au Venezuela soutiennent Maduro, héritier de Chavez. La Chine et la Turquie, également. Washington soutient activement Guaido. Les Etats Unis ont même déjà pris des sanctions économiques destinés à étouffer le Gouvernement Maduro. Le Canada et le Brésil se rangent aussi parmi les soutiens de Guaido. Dans ce schéma, l'Union se montre prudente en évoquant des élections. Mais dans les faits, puisque Maduro a déjà rejeté cette option, c'est bien le leader de l'opposition que les Etats membres de l'Europe soutiennent. Pour El Pais, cette façon de se distancier des Etats Unis laisse une porte ouverte à un éventuel départ de Maduro. Le Soir prolonge cette réflexion en regrettant que " l'indignation des Etats soit souvent si sélective. Les Etats Unis de Donald Trump menace d'envoyer des troupes au Venezuela. Mais les préoccupations humanitaires disparaissent lorsqu'il s'agit d'accueillir des migrants à la frontière mexicaine. L'union Européenne dans la même mesure s'insurge qu'un président de Parlement ne puisse utiliser les règles en vigueur dans son pays. Les Etats Membres ont été bien plus discret lorsque des résultats d'élections ont été falsifiés. Au Congo ou au Cameroun. " Qu'il suffise de rappeler le poids des gisements pétrolier vénézuélien n'est qu'une preuve supplémentaire du cynisme de cette géopolitique. Mais Le monde - dans un article à sortir ce midi - justifie autrement cette position de l'Europe. " L’Europe se doit d'agir. Pour que cette crise ne s'étende pas aux voisins du Venezuela. Elle se doit aussi d'agir, aussi, pour que le Venezuela ne soit pas soutenu uniquement par les Etats Unis. Elle se doit d'agir, même si conclut le Monde, personne ne se fait trop d'illusion. "