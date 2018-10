La revue de presse : Triple tempêtes en terrasse européenne

Une triple tempête menace l’Europe.

" Toutes les crises majeures de ces dernières années sont de retour. Et elles se manifestent toutes ce mois-ci : les réfugiés, la crise de l'euro et ce Brexit qui traîne... " Dimanche, nous votions sous le soleil. Les Bavarois, aussi, dans le sud de l'Allemagne. Là-bas, une défaite cuisante a été encaissée par deux partis démocratiques : la CSU et le SPD. Cette tornade est attribuée " à l'absence de contrôle de la politique relative aux réfugiés " écrit le Tijd. Les élections italiennes et suédoises ont connu plus tôt dans l’année le même sort : la politique des réfugiés - ou l'absence de politique cohérente conduit à " un soulèvement dans l'isoloir. En Belgique, c’est probablement l'une des raisons la plus évidente pour laquelle le Vlaams Belang est de retour... "

Budget italien

Deuxième avis de tempête, le budget présenté par l'Italie à la Commission Européenne. Inabordable pour le pays. Inacceptable pour cette Commission, gardienne des traités. Il y a là réuni tous les ingrédients pour voir éclore un désastre financier à la grecque. " Le gouvernement rebelle fort de son mandat électoral, le dédain pour les traités et les accords européens, des marchés financiers de plus en plus nerveux et cette Commission européenne " qui navigue à vue, sans réelle autorité.

Brexit or not ?

Dernière tornade annoncée. Le dîner - ce soir, à Bruxelles. Theresa May entourée des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Avec en guise d’addition, la décision douloureuse : accord ou pas sur le Brexit. Très pratiquement, il est là question, notamment, de savoir si les deux Irlandes doivent reconstruire les frontières. Seul parapluie contre ces tempêtes? Le vote ! En filigrane du commentaire du Tijd, c'est ce qu'on peut comprendre : le salut viendra du scrutin, à condition que, des urnes européennes, sortent des élus capables de s'attaquer une bonne fois pour toutes aux monstres d'octobre.