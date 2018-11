La revue de presse : la vie en jaune

La presse, ce matin, voit l'actualité en jaune. Le jaune des "gilets jaunes" qui ont manifesté ce week-end, en France. Le jaune aussi du maillot des Diables, qui jouaient en Suisse.

Ces Diables, en Jaune, n'ont pas brillé. C'est le moins qu'on puisse dire, en lisant vos journaux : "Qu'est ce que c'était que ça?" écrit le Laatste Nieuws. Qu'est-ce que c'était, sinon, en vrac et en titre,

une immense déception,

une claque (La Dernière Heure, en une),

un gâchis (Sudpresse),

indigne des diables (La Dernière Heure, cahier sportif)

incroyabe déroute (Le Soir)

impardonable défaite (La Libre Belgique).

Le score, 5/2, et la conséquence, amère : le parcours de l'équipe national en Ligue des Nations s'arrête là.

Du jaune, encore, sur les gilets. Ils ont manifesté ce weekend et manifestent encore pour certains. "Nous y sommes, dit Le Figaro. La politique se dissout sous nos yeux et l'affrontement entre 2 géographies prend forme. D'un côté, les 'beaufs' des champs. De l'autre, les bobos des villes. D'un côté, les nids de poules des départementales. De l'autre, les voies sur berges piétonnisées. D'un côté les gilets jaunes et de l'autre, les doudounes noires. On peut gloser à l'infini sur l'ampleur du mouvement. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir ce que nous dit ce cri en jaune fluo, poursuit Le Figaro. Cette "jacquerie d'un weekend" contient en elle une exaspération qui pourrait mener à une rupture irréparable. Majorité, Macron comme opposition doivent trouver une réponse. Et vite, ajoute le Figaro, pour qui la France persiste aujourd'hui dans une "impasse politique." Une impasse jaune ou une équation bien insoluble, poursuit Le Monde. "Emmanuel Macron veut tout à la fois écouter les Français et maintenir le cap des réformes. L'urgence est d'éteindre l'incendie, pour des raisons de sécurité, d'abord mais aussi parce que les élections approchent." Imagine-t-il un instant, Emmanuel Macron que ces gilets jaune s'emparent soudain d'un bulletin de vote ? Une partie d'entre eux, jusqu'ici, s'abstient aux élections. Que dirait leur vote? "Sinon qu'il risque de se transformer en carburant des extrèmes." (Le Monde)