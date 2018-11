La revue de presse : la politique, c'est pas du gâteau.

C'est plutôt l'art de se partager le gâteau. Car au delà des recettes et des ingrédients, c'est bien de cela qu'il s'agit dans la presse, la manière dont les partis au pouvoir se répartissent les postes importants au sein des grandes entreprises publiques et au sein des administrations.

Le Soir s'intéresse, ce matin, au gâteau "Belgique". Savoureuse préparation dont les membres de la majorité semblent raffoler. Il leur en faut à chacun, explique Le Soir, qui nous dévoile alors les secrets de cuisine. Dans une grande jatte, placer la Creg, Bpost, la SNCB, et Belgocontrol. Ajouter une pincée de Banque Européenne d'investissement. Incorporer ensuite délicatement les services publics fédéraux. Finances, Mobilités, Emploi et Travail, N'oubliez pas de tourner dans la pâte. Ajouter délicatement les 3 derniers service publics : Economie, Affaires Etrangères et administration du Budget. Cuire le tout et vous obtiendrez ce savoureux dessert qui se déguste en fin de législature. Les partis de la majorité sont occupé à se diviser les postes à pourvoir au sein de l'administration et au sein des entreprises publiques. Voilà ce que le Soir appelle "la politique du gâteau." A chaque parti SON poste pour SON candidat. Et moi je prends le mandat de la creg, si, toi, tu croque le patron de Bpost ! pourtant, c'est comme les bonnes pâtisseries, explique Le Soir "la politisation n'est pas un mal en soi" mais il faut éviter d'en abuser ! "Que le politique se mêle des nominations dans les organismes qui sont le bras armé de l'Etat, est très logique. Le souci vient de la manière de se distribuer les parts. Il s'agit d'abord de satisfaire les appétits des différents partis concernés AVANT même de répondre aux besoins de l'institution. Une telle voracité risque de provoquer des indigestions., et conclut le quotidien, "saupoudrer le tout de quelques femmes ne changera rien au fond du problème."