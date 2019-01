La revue de presse : janvier sous la neige, février en grève

La presse a, ce matin, les yeux tournés vers le ciel. Tout simplement car c’est de là que tombe la neige.

Passage obligé pour vos journaux, les clichés de bataille de boule de neige et autres photos de glissades abondent ce matin, principalement dans la presse néerlandophone. L'Avenir lui, choisit d’éditorialiser sur le sujet. " La neige, c'est doux. C'est élégant. C'est poétique et duveteux. " Mais pourquoi diable en parler dans les médias, se demande le quotidien ? " Voilà une décennie ou deux, cela aurait fait l'objet d'une carte et de quelques considérations météos... Sommes-nous, en réalité, à ce point déconnectés de notre environnement climatique, de notre milieu naturel, qu'il revienne aux médias d'annoncer l'heure d'arrivée de la neige ? Et puis quoi ? Le soleil en été ? " Il y a de cela. Il y a aussi " que nos obligations professionnelles, nos activités commerciales ne peuvent souffrir de retard... La grande déesse de l'économie se doit d'être honorée "just in time" Et elle ne saurait souffrir d'aléatoire et de perturbation... Pas de place pour le flocon dans la belle mécanique de notre société performante. " Regard au ciel, L’Avenir prolonge son constat : " N'est-ce pas aussi parce que nous sommes totalement coupés de notre environnement terrestre que nous le sur-exploitons et que nous le souillons sans vergogne ? Notre aversion à la neige n'est au fond qu'un indicateur de notre éloignement progressif de notre vieille terre mère. "

Dans le ciel et même dans les étoiles, L'Echo annonce la signature ce mercredi d’un partenariat belgo-luxembourgeois pour aller exploiter les minerais célestes. Malgré sa petite taille, notre voisin est l'une des rares nations qui disposent déjà d'un cadre légal en la matière. Un caillou, tout de même dans la botte belgo-luxembourgeoise ? Il existe, explique L’Echo, un traité international. Le traité de l'espace qui fixe un principe : l'espace et les corps célestes ne peuvent être approprié par aucun état. Avant de partir récolter des pierres de lune, il faudra changer cela !