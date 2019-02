La revue de presse : It isn't a Joke. It's Schauvliege.

Joke Schauvliege (CD&V) restera dans l'histoire politique belge comme la première victime climatique. La ministre flamande de l'environnement a été contrainte de démissionner.

" Tant et tant de larmes qu'on en viendrait (presque) à oublier les mensonges ! " (Het Laatste Nieuws)

On en viendrait presque à l’oublier... Ce matin, qu'on ne s'y trompe pas, la presse fait tout sauf oublier les mensonges de la ministre. Si chacun s'accorde à reconnaître que la démission se justifiait, les commentaires les plus tranchants sont à lire dans le Morgen. " Voilà la preuve que sous le napperon cosmopolite, le CD&V est reste le même vieux CVP que la Belgique - et la Flandre a toujours connu. Cette ministre n'a été tout au long de sa carrière que la marionnette du Boerenbond. C'est d'ailleurs un élément qu'on ne peut pas vraiment lui reprocher. Joke Schauvliege - loyale aux agriculteurs flamands - n'a jamais fait que remplir le rôle que le parti souhaitait qu'elle joue. Défendre ceux pour qui les traditions, les valeurs, et surtout les intérêts économiques ne doivent pas changer. " De Tijd s'interroge. Mensonge ? Information à ce point sensible que la Ministre n'avait pas à les dévoiler ? Peu importe, finalement, l'un et l'autre sont aussi grave, estime le quotidien. De Standaard observe - encore - les raisons de cette démission. " Ce n'est pas tant le ridicule mensonge au sujet de soi-disant information provenant de la sureté de l'Etat... Non, ce qui est bien plus grave, c'est d'entendre une ministre dire "Nous" lorsqu'elle fait face aux agriculteurs du Boerenbond. C'est la première fois - en 10 ans - que la ministre semblait aussi détendue... Comme si, appuyé sur les solides épaules d'un fermier, il était enfin possible à la ministre de dire ce qu'elle pensait réellement. C'est assez symptomatique du mal qui touche le CD&V. Contrairement à la N'Va capable de jouer aux caméléons sur les thèmes de campagne, le CD&V LUI est condamné à rester au centre. Et à contenter chacun de ses groupes d'électeurs. Autre constat du Standaard, la situation signe aussi toute la difficulté de ce poste de Ministre de l'environnement.

Forcer de se heurter à ses propres intérêts. Puis à une partie de son électorat, puis aux limites économiques et sociales de sa compétence. " La conclusion du Tijd n'est pas différente. " Maintenant que la fautive a démissionné, concilier agriculture et nature, climat et pouvoir d'achat reste aussi complexe qu'hier matin. "