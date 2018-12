La revue de presse : désarroi déjà roi

Le Soir, lui, ironise : La crise? Y'en a un peu plus ! Je vous le mets? ironise Le Soir. Elle n'en finit plus de continuer. Cette incompréhensible, surréaliste, dangereuse ! Ce n'est pas tellement que le citoyen soit en colère. C'est peut-être pire ! Ils ont décrochés, les citoyens. Ne suivent plus. Le paquebot des gouvernements, demi-gouvernement, minoritaire, ou en affaire courantes, suédois, orange bleu, légitime ou non, démocratique, le paquebot est parti. Et vogue la galère, coincée dans cette bulle qui s'appelle la politique. Tout est stupéfiant dans cette folie qui s'est emparée des sphères de pouvoir. La question du moment, (de l'heure?): faut-il ou non voter la confiance à la nouvelle équipe? (pardon, à l'équipe remaniée. Pardon, à l'équipe réduite. Pardon, à l'équipe euh, en place. Enfin, la dernière en date...) C'est vrai. Ce sont de vraies questions... Mais qui peut bien encore les entendre?" Déjà le point départ de cette histoire n'est pas facile à avaler.. Un gouvernement qui chute sur un texte de soft law. Voyez le résumé qu'en fait - ce matin- le Monde. "C'est un texte international ni contraignant. Ni franchement révolutionnaire." Et qui contient - dès le préambule - ceci : Ce pacte établit un cadre de coopération non contraignant qui repose sur les engagements convenus par les Etats... "Concrètement donc, cela signifie que chacun pourrait de facto continuer à mener la politique qu'il entend" sans rien risquer du tout !

Entre colère et incompréhension, quels sont les risques?

Le risque ? C'est un peu - résume Le Soir - "comme d'enlever la rampe à un escalier qui n'aurait qu'une marche sur 2." On peaufine, on glose, on discutaille sur la légitimité ou pas d'une équipe remanié ou non. Alors que "l'impérieuse nécessité pour les citoyens est ailleurs. Tous, Inquiets des fins du mois et des fins du monde." L'Echo identifie simplement ce qui ne va pas ici: "Soudain, par la volonté de l'extrême droite et des populistes, le pacte migratoire est devenu un enjeu de campagne." Pourquoi? La réponse de L'Echo est claire : Parce que ceux-là, justement "ne possèdent pas le moindre début de réponse aux problèmes économiques, financiers, sociaux. Il (leur) est bien plus facile de jouer sur les peurs. Les gilets jaunes ont tenté vaille que vaille de faire comprendre la misère de leur monde. L'extrême droite - et chez nous la N'Va - occultent tout ce débat en exhibant uniquement leur lutte "sacré" contre les plus démunis de la planète !"

Quoi de plus simple, c'est vrai que de "réveiller la peur de l'envahisseurs. Quoi de plus simple que de distiller de fausses nouvelles. L'annonce du grand remplacement. ourdit dans l'ombre... La peur des invasions barbares du millénaire passé. La peur d'une crise migratoire terminée depuis 3 ans. Triste combat de ces formations politiques qui focalisent l'attention sur une seule peur. Triste combat quand, depuis le début de l'année plus de 2000 personnes se sont noyées dans les eaux de la Méditerranée."

Non, une fois le gouvernement tombé, "le bien de la société, les valeurs libérales, les idéaux humains n'en sortiront pas grandis. Ce que recherchent ces formations, c'est d'imposer un ordre liberticide." L'Echo conclut : "Le plus facile à faire quand on n'a pas la force de construire un programme économique et sociale valide, le plus facile alors, c'est de tabler sur le dégoût de la misère du monde."