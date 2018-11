La revue de presse : des gilets, des fâchés et des fachos

Qui sont-ils ces gilets jaunes ? "C'est un mouvement spontané, constate Libération. Spontané mais récupéré. Récupéré et néanmoins spontané." Difficile de ne pas entendre les fâchés, ils bloqueront samedi les autoroutes en France. Mais "difficile aussi de ne pas exprimer une réticence quand les fachos parlent pour les fâchés." Plusieurs journaux tentent alors de raisonner la grogne. "Il est vrai, admet La Libre, qu'à la pompe, en France, en Belgique, le diesel, l'essence ont connu une forte augmentation." Pour autant, le constat est relatif - et selon une étude de l'économiste Philippe Defeyt (Ecolo), "proportionnellement au revenu disponible, se déplacer en auto coûte moins cher AUJOURD'HUI, qu'au début des années '70." Si "protester contre l'augmentation du prix des carburants peut se concevoir pour certains, ceux qui à la campagne n'ont d'autre choix que d'employer la voiture, ceux qui utilisent leurs véhicules pour des raisons professionnelles; globalement, il faudra bien un jour ou l'autre réduire les nuisances liées à l'utilisation d'un véhicule. Et globalement, la fiscalité est l'un des moyens d'y parvenir" ajoute La Libre. Une chose pourrait nous faire endosser le gilet de la colère, ou au moins écrit le quotidien, "il est une condition pour laquelle il faudrait descendre un jour dans les rues. Que les revenus de ces taxes soient réellement affectées à une politique de transition énergétique. Au développement de transports en communs. A l'isolation des habitations." Ce n'est pas le cas, - et l'on peut s'en douter - en Belgique, l'accumulation de pouvoir et parfois la concurrence entre eux fait qu'à cette solution s'ajoute un problème.

Quand les fachos parlent pour les fâchés

Chez nos voisins, ce mouvement de protestation - les gilets jaunes - est relayé pour partie par des partis radicaux. Extrême droite et gauche radicale y ont vu une opportunité d'attaquer le pouvoir en place. Le Figaro lui juge que "la panne sèche qui menace, la grande vérité qui encrasse ce quinquennat, c'est le poids grandissant des taxes. Le pouvoir en place aura beau faire ce qu'il veut, face à l'émotion, ou contre la colère, la raison est impuissante." L'Avenir, ce matin, peut bien rappeler à ses lecteurs que "les particules fines tuent - en Belgique et en France - des milliers de personnes par an." Peut bien rappeler aussi "que la multiplication des voitures particulières conduit à la paralysie des centres urbains." Aucun gilet jaune en colère ne veut écouter ce discours, ni entendre la nécessaire transition écologique, ou l'abandon inéluctable du diesel et un jour du carburant fossile. Sans doute, ajoute Libération, y-a-t-il plus que la hausse des prix à la pompe pour alimenter le moteur de la hargne. "Sans doute, la jacquerie routière se nourrit elle d'autre chose. Du sentiment d'humiliation des banlieues contre les centres villes. Comme si, à la fracture sociale, s'ajoutait une fracture spatiale : périphérie contre bobo; campagne contre agglo." Comme si "d'être loin des villes on était loin du coeur." Les manifestants de novembre vous le diront, ajoute le Figaro. Eux ne peuvent pas aller travailler en trottinette électrique. Et c'est pour leur offrir un avenir décent qu'ils transportent tôt matin et tard le soir, leurs enfants jusqu'à l'école." L'affaire est bien plus complexe - et le malaise sans doute bien plus profond que le simple rapport entre le prix du brut et le salaire disponible. Malheureusement pour nos voisins, "cette réalité des consommateurs est ici, conclut l'Avenir, porté par un courant poujadiste."