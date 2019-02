La revue de presse : Charles, Président du MR. Michel, Premier ministre

Charles, en chemise et bretelle pour Le Soir. Michel en costume et cravate pour L'Echo.

Charles Michel et Didier Reynders, pour la une de La Libre.

Charles Michel et Olivier Chastel, pour la une de L'Echo.

Ce matin, le Premier ministre, président de parti, candidat MR aux élections est de toutes les unes francophones.

D'emblée, La Libre le précise. Tout cela, être tout à la fois, candidat, président et premier, tout cela est bien légal. Certes, ce n'est pas fréquent en Belgique. Certes, ce cumul n'est - a priori - pas fait pour durer. Certes. Mais que c'est bancal, ajoute le quotidien. Bien sûr, le MR a peur. Peur que le prochain scrutin soit une répétition des élections communales. Peur, donc de la claque électorale... " Il fallait donc 2 choses aux libéraux. Un chef. Et une stratégie. " Pour ceux qui ne l'ont pas compris, le chef, c'est Charles Michel. Il a désormais en main TOUTES les clefs. La stratégie - elle - découle de cette décision. C'est le chef qui fera tout. Lui, Charles qui assumera le bilan du gouvernement. Lui, Michel qui - s'il le faut – ira négocier. Lui encore, Charles Michel qui défendra l'intérêt général de tous les Belges et les intérêts particuliers de son parti. N'est-ce pas trop pour un seul homme ? La Libre y répond d’une boutade : " Le Président du MR n'aura aucune difficulté à convaincre le Premier ministre. "

" Peut-être faut-il comprendre que Premier Ministre d'un gouvernement en affaire courante, ce n'est qu’un mi-temps " ironise L’Avenir. Mais le quotidien aussitôt balance son commentaire. D’un côté, il y a ce danger d’occuper deux fonctions aux intérêts différents De l’autre, il faut reconnaître une relative hypocrisie politique à penser qu’une fois devenu premier ministre, un homme politique oublierait son parti d'origine...

Pour L'Echo, ce choix n'est pas étonnant. " Evitons l'indignation de pacotille. Ce choix a le mérite de la clarté. Candidat à la Chambre, à la tête du seul parti francophone embarqué dans la majorité, Charles Michel défendra autant son bilan - l'action de son gouvernement. Que la marque que son parti est parvenu à imprimer à ce bilan... " Clarté encore pour la phase post-électorale, poursuit L'Echo. Au moins, sait-on dès aujourd’hui que si le MR se trouve en état de discuter coalition, au moins sait-on que c'est Charles Michel qui portera la voix des siens. DU reste, en terme de stratégie, si Charles Michel avait porté sa candidature à l'Europe, cela aurait furieusement ressemblé au désaveu de son bilan.

Avis partagé par Le Soir : " personne ici ne pourra dire que l'homme s'est débiné ! " Il prend les risques à sa charge. La défaite si elle survient, sera autant la sienne que la victoire si elle advient. " C'est - note Le Soir - courageux. Car rien n'assure que ce Premier Ministre sorte plébiscité du scrutin qui s'approche. C'est - ajoute le quotidien - cohérent. Depuis 5 ans, l'homme revendique chacun de ces choix et les défend au parlement.

C'est - conclut le quotidien - lui qui a tout à gagner et tout à perdre dans cette bataille. " On verra au vu des résultats des élections si c'est réellement convaincant. Mais - conclut Le Soir – " personne ne pourra reprocher à Michel de manquer de panache. Ni à Charles de manquer d'ego. "