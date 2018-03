"Une société qui sanctionne un acte pas encore commis, est une société dangereuse"

Il vaut mieux prévenir que guérir, l’adage a son exception, lorsque l’on parle de liberté d’expression, c’est l’avis de Mehmet Saygin, constitutionnaliste, juriste et membre du think tank Vigilance musulmane. Invité d’Eddy Caekelberghs dans Au Bout du Jour, il estime que tout texte, tout propos peut être tenu. La liberté d’expression est fondamentale, elle s’inscrit dans des normes juridiques. La liberté d’expression, c’est aussi exprimer des propos qui peuvent heurter, choquer ou inquiéter. Mehmet Saygin explique : "dans notre droit, il y a la possibilité de dire des choses qui ne plaisent pas. En revanche, dans le même corpus légal et juridique, il y a des limites, notamment l’incitation à la haine, à la discrimination, à la violence, la diffamation, la calomnie et la menace d’attentat criminel. Il n’est pas faire déshonneur à la liberté d’expression que de le rappeler également".

Ce constat entraîne une série de questions : que fait-on de ce qui forme les consciences, les opinions qui mènent parfois aux actes les plus violents ? Faut-il mettre en place une société qui anticipe un délit et qui sanctionne un acte qui n'a pas encore été commis ? Non, pour Mehmet Saygin : "c’est une société dangereuse".

Le constitutionnaliste s’explique : "Je fais le pari que nous vivons dans une société qui puisse se défendre autrement qu’en censurant. Une société suffisamment démocratique, qu’elle puisse mettre en place des mécanismes de sensibilisation, d’éducation et d’information qui permettent d’invalider des paroles extrémistes, d’où qu’elles viennent".

Dès lors, la société devrait investir l’espace public pour produire davantage de discours. C’est peut-être là-dessus que notre Etat de droit n’est pas suffisamment abouti. Mehmet Saygin pense qu’il faut peut-être passer à une démocratie plus participative : "Une société dans laquelle des enjeux aussi importants que ceux-là pourraient faire l’objet d’un réinvestissement par l’agora, par la cité et par ses composantes".