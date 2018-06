Un évêque, une sexologue et un journaliste publient un livre sur l'Eglise et la sexualité

C’est peu commun. Un évêque, une sexologue et un journaliste qui publient un ouvrage commun abordant l’amour, la sexualité ou encore le mariage. C’est pourtant ce qu’ont entrepris Monseigneur Gobilliard, Thérèse Hargot et Arthur Herlin. Eddy Caekelberghs a reçu ces deux premiers dans Au bout du jour.

"Aime, et ce que tu veux, fais-le !". Voilà le titre du livre rédigé par ces trois interlocuteurs. Un ouvrage pensé comme un dialogue sur le lien entre l’Eglise et les thèmes de la sexualité et de l’amour. Une mission pas forcément facile, comme en témoigne la sexologue Thérèse Hargot : "Ca a été difficile de convaincre Monseigneur Gobilliard, mais je suis très heureuse qu’il ait finalement accepté. C’est vrai qu’on sent une certaine prudence, une certaine réserve. Parfois, l’Eglise a parlé de manière maladroite de ces sujets, donc ce n’est pas toujours facile".

Mais il a accepté de relever le défi, et ne regrette pas son choix : "J’ai aimé la façon dont la formulation était faite, dit-il. J’ai vite compris qu’on ne serait pas dans un dialogue convenu, et qu’on aborderait des vraies questions".

Des questions qui pour certains, pourraient paraitre superflues. En effet, certains penseront peut-être qu’il n’est pas légitime que l’Eglise s’exprime sur la sexualité des autres dès lors que les prêtres ont fait choix de la chasteté. Et pourtant, cette légitimité existe selon la sexologue : "C’est pas parce qu’ils ont fait le vœu de chasteté qu’ils n’ont pas de sexualité. La sexualité ne se limite à la génitalité. On peut être pleinement sexué tout en étant prêtre, religieux ou religieuse. C’est d’ailleurs un chapitre très important dans ce livre, celui qui parle du célibat, et qui défend qu’on peut vivre pleinement sa sexualité tout en étant célibataire. Et là, je pense que Monseigneur Gobilliard a un discours nouveau et fort".

Parmi les thèmes abordés, il y notamment le poids des affaires de pédophilie qui pèsent sur la conscience de l’Eglise. Certaines communications de l’Eglise ont parfois été maladroites, et l’évêque le reconnait. Mais sur le fond, il est persuadé des avancées qui sont faites : "Dans le fond, il y a un vrai travail qui se fait. J’en suis témoin, lors de séminaires. J’interviens dans des formations qui parlent de sexualité. Il y a une nouvelle ratio. Le ratio, c’est le programme de formation des futurs prêtres, qui est en train de changer à Rome. Donc ça avance. Mais au niveau de la communication et du discours, on est peut-être un peu fébrile".

Pour réécouter l’intégralité de cet entretien :