Siegfried Bracke: "C'est fou de penser que la Belgique est éternelle"

Président de la Chambre depuis 2014, Siegfried Bracke a dû mener des discussions avec membres de la majorité et de l’opposition. En tant que membre de la N-VA, il dit avoir appris quant à la gestion du dialogue, bien que les débuts n’aient pas été facile. Il a répondu aux questions d’Eddy Caekelberghs dans Au bout du jour.

Il se souvient parfaitement de ses débuts en tant que président de la Chambre : "C’était si tumultueux que j’ai appris beaucoup dans un court délai. Je dois le dire, après deux semaines de bagarre, j’ai eu un entretien avec Mme Onkelinx, dans lequel j’ai beaucoup appris. Je me souviendrai toujours, elle est entrée dans mon bureau en disant "Ecoutez président, je ne veux pas du cinéma chaque semaine". Et je lui ai répondu "Moi non plus". On s’est parlé, et ça a été un pas en avant".

Un dialogue qui n’empêche évidemment pas de nombreuses tensions à la Chambre. Siegfried Bracke explique également que même vis-à-vis de la N-va, cela a été parfois un peu compliqué : "C’était difficile, mais c’est normal. Quand on est président de la Chambre, on n’est pas neutre. Je suis un N-VA, et un homme politique avec des opinions. Mais je sais aussi que je suis président de la Chambre, et qu’il faut de l’impartialité dans deux situations : quand je représente la Chambre, puisque je parle alors pour tout le monde, et lorsqu’on est à la Chambre. Je n’applaudis jamais avec la majorité par exemple. C’est quelque chose que tout le pays a dû apprendre".

Théo Francken : "Qui suis-je pour critiquer ses tweets ?"

Quand on lui demande s’il est en phase avec la communication du secrétaire d’Etat Francken, Siegfried Bracke est catégorique : "Je l’aime comme il est. Et je le connais. Alors bien sûr, il a parfois des tweets qui sont un peu malheureux. Mais qui suis-je pour lui dire quoi que ce soit, puisque j’en fais moi-même ?". Pour lui, s’il cause des difficultés de temps en temps, voire régulièrement, c’est surtout parce qu’il doit traiter d’un thème sensible et de premier ordre : "C’est un thème très sensible au sein de la population. Mais ce qu’il fait est très apprécié par la population et pas seulement en Flandre. Il est quatrième en Wallonie. Onc beaucoup de francophones apprécient ce qu’il dit".

"C’est fou de penser que la Belgique est éternelle"

Après quatre ans au sein du gouvernement, on peut dire que la N-VA, qui s’affichait comme un parti anti-système auparavant, est rentrée dans le système. Mais a-t-elle pour autant changé de vision concernant l’avenir du pays ? "Non, répond le président de la Chambre. Mais bon, la Belgique est là depuis 1830, et ce bout de terre restera où il est. Mais c’est fou de penser que la Belgique est éternelle. On peut voir l’évolution de l’Europe depuis des siècles… Tout change, rien ne reste, comme le disaient les grecs. Dans deux siècles, on sait qu’il y aura quelque chose, mais on ne sait pas si la Belgique sera toujours là".

Selon lui, le confédéralisme reste la solution privilégiée pour l’avenir : "Je n’ai pas toujours été nationaliste flamand, mais ma conviction, est que la Belgique est un pays qui est le résultat d’évolutions historiques et de décisions politiques. Aujourd’hui, elle n’est pas organisée d’une manière efficace. Je pense que le confédéralisme est une solution. Parce que ce qu’on a fait jusqu’à maintenant, c’est compliquer les choses. Et cela coûte beaucoup d’argent. Il y a toujours la question de savoir qui est compétent pour tel ou tel dossier. Or, avec le confédéralisme, on peut scinder tout, et puis voir ce qu’on fait ensemble. C’est ce que font les suisses par exemples. Et si ça se trouve, on fera plus ensemble que ce que l’on fait maintenant. Mais cela doit être efficace et moins coûteux qu’aujourd’hui".