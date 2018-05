Pierre-Paul MAETER : «Il faut défendre la qualité de l’emploi, même s’il y a moins de travail»

La numérisation change la donne dans de nombreux secteurs de l’emploi. Elle fait peur à certains, mais pour d’autres, elle peut servir à réparer la fracture sociale actuelle. C’est le cas de Pierre-Paul Maeter, l’ancien président du Comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Il était l’invité d’Eddy Caekelberghs dans Au bout du jour.

Les défis actuels liés à l’emploi sont légion. La numérisation, l’automation, l’intelligence artificielle… Tous ces domaines se développent, et entrainent dans le même temps dans changements dans le travail réalisé par les hommes. Loin de décourager Pierre-Paul Maeter, ce constat peut selon lui être tiré à l’avantage de la planète et de l’intérêt commun : "Je mise sur une société numérique, mais qui est mise au service de la réparation de la fracture sociale et de la planète. Et dans ce cadre, l’avenir de l’emploi est essentiel".

D’ailleurs, il voudrait insister sur une différence : celle qui existe l’emploi et le travail : "L’emploi, c’est du travail, mais associé à deux statuts : un en droit du travail, et un statut en sécurité sociale. De sorte que les éléments qualitatifs de l’emploi sont beaucoup plus importants que le seul élément quantitatif qui est la quantité de travail (temps plein, mi-temps, etc)".

Le grand défi d’aujourd’hui et de demain est dès lors, selon lui, c’est de privilégier plutôt la qualité que la quantité du travail. "Si on avance dans une société automatique, explique-t-il, on va peut-être réaliser un vieux rêve : celui de se libérer du travail. C’est une perspective intéressante, mais on constate en même temps une dégradation des statuts de l'emploi. Que ce soit en droit du travail ou en sécurité sociale. Pensez par exemple à l’alourdissement pour les jeunes du droit d’entrée en sécu sociale par le biais de la réforme des allocations d’attente…".

C’est ainsi que dans de nombreux métiers et services, il affirme que l’on constate une dégradation forte du droit du travail : "Un autre exemple, ce sont les coursiers qu’on voit dans les villes, qui travaillent en mettant en danger leur intégrité physique. Il y a là une régression à un statut salarial primitif, bien antérieur au statut salarial de nos parents et nos grands-parents. Ces services ressemblent à une espèce de domesticité d’ancien régime".

D’où l’importance que porte Pierre-Paul Maeter sur la priorité de se battre pour défendre le droit du travail : "Si l’automatisation nous permet de faire du travail à notre place, pourquoi pas, mais l’automation utilisée pour dégrader la qualité de l’emploi, là je ne suis pas d’accord".

