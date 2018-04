Olivier Kein: "La mémoire agit comme une éponge qui absorbe les informations fausses et les transforme en informations vraies"

Il y a quelques semaines, un groupe d'experts mandatés par la Commission européenne a dévoilé son rapport sur les fake news. Ce rapport servira de base pour définir des premières pistes pour mieux traquer les fake news au niveau européen. Ces pistes seront présentées à la Commission européenne le 25 avril. Comment expliquer l'influence de ces fausses informations sur notre jugement et notre mémoire ? Décryptage dans Au bout du jour avec Olivier Klein, chercheur au Centre de psychologie sociale et interculturelle.

Elles font des ravages sur internet. Les fake news sont des informations fausses, qui trompent le jugement du citoyen. Comme l’explique Olivier Klein, on a plus tendance à se souvenir des informations fausses comme étant véridiques que l'inverse : "La mémoire agit comme une éponge qui absorbe les informations fausses et les transforme en informations vraies. C'est donc difficile d'avoir un jugement critique efficace quand on est confronté en permanence à des fake news. La solution pour arriver à une vision valide de la réalité est d'avoir confiance en certaines sources. Dans le cas inverse, on ne peut pas être rationnel, cela reflète une défiance par rapport à notre système politique, par rapport à la démocratie".

Ce qui est inquiétant, ce que même lorsqu’on sait qu’on affaire à une fake news, on en est quand même influencé. Olivier Klein explique que cela résulte d’une construction de représentation du monde : "Un exemple intéressant, c’est le cas des armes de destruction massive en Irak. Au moment où on apprend qu’elles existeraient, on y croit. Mais quand on apprend qu’en fait on n’en a pas trouvé, il y a beaucoup de gens qui avaient déjà construit une représentation du monde dans lequel Saddam Hussein était en train de construire des armes dangereuses. A ce moment-là, on a beau dire qu’on a pas trouvé d’armes, on n’arrive pas à s’en dégager".

Pour écouter l’intégralité de l’interview d’Olivier Klein :