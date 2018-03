"Mon enfant se radicalise", un projet schaerbeekois d'aide aux familles de jeunes partis au djihad

Depuis 2013, la commune de Schaerbeek soutient et investit dans des projets de lutte contre la radicalisation. C’est ainsi que le projet "Rien à faire, rien à perdre" est né, fondé par Vincent De Gaulejac et Isabelle Seret, sociologue clinicienne de formation et ancienne journaliste. Tous les deux ont mené des recherches et rencontré de nombreuses familles dont les enfants ont été entraîné par la radicalisation. De ces échanges est ressorti un ouvrage, "Mon enfant se radicalise". Isabelle Seret est venue le présenter dans Au bout du jour au micro d’Eddy Caekelberghs.

L’un des éléments mis en avant suite aux rencontres avec des familles schaerbeekoises, c’est que celles-ci ne se sont pas forcément rendues compte qu’elles se retrouvaient face à la radicalisation de leur enfant. Comme Isabelle Seret l'explique, "certaines familles se sont rendues compte a posteriori qu’il y avait des changements chez leur enfant, mais qui en soi n’avaient rien d’inquiétant. Pour certains, il s’agissait d’un retour au "sérieux" après un décrochage scolaire. Pour d’autres, un intérêt retrouvé pour ses racines. Pour les familles, cela n’avait rien d’alarmant".

Après avoir vécu quatre années au Proche-Orient, Isabelle Seret se souvient des débuts de la guerre syrienne. Face à son sentiment d’impuissance vis-à-vis de la situation, son action a été de vouloir comprendre pourquoi des jeunes décidaient de s’engager dans l’idéologie mortifère : "En allant à la rencontre de ces familles, j’ai fait face à leur désespoir. Et aujourd’hui, le discours est plus sécuritaire que tourné vers la prévention. Or je pense qu’il faut s’occuper de ces familles, pour qu’elles-mêmes puissent mieux s’occuper de leurs enfants".