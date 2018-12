Luuk Van Middelaar: "L'Europe a besoin d'une opposition légitime"

L’Europe, quand elle improvise, n’a pas de succès. Au Royaume-Uni, Theresa May affronte son propre parti qui veut la démettre pour sa gestion du Brexit. Alors quelle ambition peut-on à ce jour avoir pour l’Union Européenne? Que représente-t-elle encore ? Dans Au bout du jour, Eddy Caekelberghs a reçu l’historien Luuk Van Middelaar pour débattre de ces questions.

C’est un débat qui revient constamment : l’Union Européenne peut-elle être efficace sans qu’il existe de véritable gouvernement européen ? Comment dépasser une opposition entre états ? Luuk Van Middelaar est conscient de la complexité de ces défis, mais n’en n’est pas pour autant défaitiste : " ’est vrai qu’il n’y a pas de gouvernement européen, et que cela rend très difficile la tâche de l’opposition, car elle ne sait pas vers qui envoyer ses flèches. Mais par contre, il y a quand même une politique européenne. Il y a une monnaie commune. Nous avons aussi découvert lors de la crise des migrants que nous partagions des frontières extérieures, et que nous étions confrontés aux mêmes problèmes".

Selon lui, il existe des niveaux de pouvoir où la vision d’une Europe unie peut dépasser l’individualité des états additionnés : "Je parle souvent du Conseil européen. C’est-à-dire des sommets européens où les 28 chefs d’Etats se réunissent tous. Et là, ce n’est pas uniquement les états, mais c’est vraiment un club européen qui fait de la politique. Et on s’en rend compte qu’il y a quand même des moments de vérité quand on est autour de cette table, avec la conscience que tous ensemble, nous sommes l’Europe".

"L’Europe a besoin d’une opposition légitime"

Pour contrer le rejet de l’Europe qui grandit au sein de l’Union, et qui a atteint son paroxysme au Royaume-Uni, Luuk Van Middelaar est persuadé qu’il faut repenser le système d’opposition : "Je parle d’une opposition légitime, qui agit dans le cadre des institutions. Car les oppositions qu’on voit aujourd’hui se placent en dehors du système, et sont donc rejetées à juste titre par le système puisqu’elles ne sont pas démocratiques. C’est un peu la même chose avec le Brexit. Les britanniques ont choisi l’option du retrait, de ne plus changer les choses de l’intérieur mais de rejeter tout en bloc. Or ce qu’on voudrait, c’est que l’Union permette les voix discordantes à l’intérieur, comme dans un système classique en fait. Aujourd’hui ce n’est pas le cas, et les gens ont l’impression, souvent à juste titre, qu’on ne peut pas changer les politiques qu’on mène, et que du coup, il faut attaquer l’ensemble de l’édifice".