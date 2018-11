"Le capitalisme a permis la renaissance de l'extrême droite"

Ugo Palheta, sociologue et maitre de conférences à l’université de Lille, est l’invité d’Eddy Caekelberghs dans Au bout du jour. Il est l’auteur de l’ouvrage "La possibilité du fascisme", et selon lui, certains partis d’extrême droite, comme celui de Marine Le Pen, se rapprochent du fascisme "originel".

On parle d’une montée de nationalisme, de populisme, voire de fascisme à travers le monde. Des "modèles Trump" fleurissent aux quatre coins de la planète. Dernier exemple en date : l’élection du nouveau président brésilien, leader assumé d’extrême droite. Mais pour Ugo Palheta, il faut être prudent : "La situation n’est pas exactement la même aux Etats-Unis, en Europe, ou au Brésil. Au Brésil, on a vu l’élection d’un chef fasciste, alors que Trump n’est pas à proprement parler fascisme. Mais ce qu’on voit, c’est qu’il y a une actualité du fascisme".

Selon lui, le modèle du néolibéralisme est corolaire à la recrudescence des extrêmes : "C’est le triomphe du capitalisme, qui suite à une série de régressions sociales majeures, a permis la renaissance de l’extrême droite. Le néolibéralisme a été un moyen de renforcer les bourgeoisies, les propriétaires de capital. Mais cela a fragilisé les équilibres politiques et sociaux dans toutes les sociétés, c’est-à-dire que cela a réduit la capacité des classes dominantes à produire le consentement de la population".

En finir avec le "populisme"

Un autre mot sur lequel revient le sociologue, c’est la notion de populisme, et de "populiste" lorsqu’on parle d’un leader politique. En effet, cette étiquette est donnée à des personnalités très diverses : "C’est un très mauvais concept pour désigner les forces d’extrême droite. Je pense qu’il n’y a plus grand-chose de commun entre le populisme actuel et le populisme historique. Et je trouve que ça mêle dans une même catégorie des projets politiques qui n’ont rien à voir. Si on prend Mélenchon et Le Pen en France, on voit qu’ils ne défendent pas du tout le même type de projet, mais sont tous deux qualifiés de populistes".

Ce qu’il met par contre en avant, c’est le fait qu’il constate, dans les mouvements sociaux des dix dernières années, un retour de la polarisation classique : "On utilise peut-être d’autres mots aujourd’hui que 'bourgeoise' et prolétariat, mais ils expriment la même chose. C’est le peuple et la caste. Et ce qu’on voit aussi, c’est que dans le langage de l’extrême droite, on joue plutôt le jeu du clivage les nôtres contre les autres, les nationaux contre les étrangers".