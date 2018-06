Jean Ziegler explique le capitalisme à sa petite-fille (en espérant qu'elle en verra la fin)

"Le capitalisme expliqué à ma petite-fille (en espérant qu’elle en verra la fin)". Voici le titre assez clair du politique et sociologue suisse Jean Ziegler. Corps et âme, il se bat pour que le système capitaliste soit remis en question dans nos sociétés. Il est venu en parler à Eddy Caekelberghs dans Au bout du jour.

C’est à sa petite-fille Zora que Jean Ziegler adresse son nouvel ouvrage, qui appelle une fois de plus à contrer le modèle capitaliste. D’emblée, l’ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation affirme : "Ce livre doit être une arme pour l’insurrection des consciences à venir. Notre système capitaliste tel qu’il est aujourd’hui est mortellement dangereux pour la planète et pour l’humanité. Nous devons le détruire, et nous pouvons le faire. Nous pouvons surmonter ce système pour ouvrir à une société, encore inconnue, mais plus juste pour tous les hommes".

"On pourrait nourrir 12 milliards d’êtres humains sans problème"

Mais reprenons son raisonnement à la base ? Quels arguments utilise-t-il pour défendre l’idée que le capitalisme court à notre perte ?

"C’est simple. Toutes les cinq secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim sur cette planète. Et pourtant, l’agriculture mondiale pourrait nourrir sans problème 12 milliards d’êtres humains. C’est la première fois dans l’histoire des hommes qu’il n’y plus de manque objectif. Il y a les moyens. Nous aurions la possibilité, si la société était organisée différent, si elle suivait un principe de solidarité et de réciprocité plutôt que le principe de profit d’exploitation et de soumission, de nourrir toute l’humanité, et de combler les besoins matériels de tous les hommes de la planète. Le capitalisme crée une immense richesse pour quelques-uns, mais empêche la réalisation de ce rêve. C’est pour ça qu’il faut le détruire".

La perversion du communisme

On est tenté de s’interroger, en lisant l’ouvrage de Jean Ziegler, sur l’efficacité des idées communistes qu’il prône. Dans l’histoire, plusieurs régimes communistes ont été voué à l’échec. Mais pour Jean Ziegler, il y a une distinction à faire :

"Le communisme tel qu’il est défini dans le manifeste de 1948 reste l’horizon de notre histoire : ‘Chacun selon ses capacités, pour chacun selon ses besoins’. Mais il y a des hommes, des femmes, des partis et des mouvements qui se sont réclamés de ce manifeste communiste, de ses valeurs, et qu’ils les ont transformés en son contraire, comme l’Union soviétique, qui l’a transformé en une dictature policière effroyable. Le régime était dit communiste, mais que cette perversion ait eu lieu ne dit rien sur le communisme. Mon livre n’a rien à voir avec cette perversion-là".

