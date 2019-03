Isabelle Durant : "Je veux croire que la mobilisation pour le climat ne sera pas éphémère"

Ancienne présidente du parti Ecolo et ancienne ministre fédérale, Isabelle Durant est aujourd’hui la secrétaire générale adjointe de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Depuis très longtemps, elle défend des politiques climatiques engagées, et voit évidemment la mobilisation actuelle comme un "coup d’accélérateur qui fait du bien". Elle était l’invitée d’Eddy Caekelberghs dans Au bout du jour.

Isabelle Durant rappelle d’emblée que cette conscientisation autour du climat s’est réalisée progressivement : "Ce dossier climat ne date pas d’hier. On vient de loin. Les premières manifestations pour réclamer des mesures climatiques datent des années 80. On avait alors les premiers activistes, souvent écologistes radicaux, qui s’exprimaient".

Le "dossier" s’est ensuite peu à peu invité sur la scène internationale, et est à l’origine de nombreux sommets ou conférences dont les noms nous sont familiers : "Il y a d’abord eu le protocole de Kyoto, rappelle Isabelle Durant. Ensuite se sont organisées les différentes COP, qui portaient le nom des villes où elles se déroulaient. En 2015, il y a eu Copenhague. On a alors pu voir une grosse mobilisation, mais qui n’a débouché sur aucun résultat. Cela a été une période un peu dure pour les verts. Et puis, il y a eu plus récemment l’accord de Paris. C’était quelque chose, puisque tout le monde était autour de la table, même les Etats-Unis à l’époque, pour la première fois. Mais à nouveau, la déception est arrivée car deux ans après la signature, rien ne s’est passé".

Selon Isabelle Durant, c’est entre autres ce manque de "parole" qui a fini par agacer les citoyens qui se mobilisent aujourd’hui : "C’est ça qui, je pense, a fait que les gens commencent à s’impatienter. Et je ne parle pas seulement des écologistes politiques. Aujourd’hui, on voit que ceux qui ont entre 20 et 30 ans ont le sentiment qu’ils doivent eux-mêmes faire quelque chose. Aujourd’hui, on a ce coup d’accélérateur qui fait du bien. Mais bon, les réponses internationales, européennes et nationales doivent suivre…"

Une ampleur qui pourrait se dégonfler ?

Le profil des manifestants s’est donc élargi. D’ailleurs, le femme politique remarque avec amusement : "A l’époque, quand on partait manifester, on savait qui on allait retrouver, et on se rassemblait tous pour un verre après. Aujourd’hui, il y a tellement de monde qu’on ne croise plus personne. Ce qui est bien, évidemment !". Mais cette présence massive dans la rue, et donc sur la scène médiatique, risque-t-elle de s’essouffler ?

"Nous le verrons dans la durée, répond Isabelle Durant. Je veux croire que non évidemment. Je veux croire que cela laissera des traces pour les jeunes générations. Il faut que leur mobilisation concrète sur les choses qu’ils veulent faire eux-mêmes ne se ferme pas sur la nécessité de faire aussi et en même temps ailleurs, dans des enceintes participatives et représentatives. On peut faire les deux ".