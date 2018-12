Herman Van rompuy: "On a besoin de modération pour contrer les extrémistes"

L'état de la démocratie en Europe vous fait-il peur ? C'est l'une des questions qu'Eddy Caekelberghs a posé à Herman Van Rompuy. Dans Au bout du jour, le politique flamand (CD&V) et ancien président du Conseil européen a présenté son dernier livre, et abordé les thématiques de la démocratie, de la montée des extrêmes et de l'ambition européenne.

D'emblée, il veut montrer qu'à côté de l'impression de fragmentation au sein de l'Europe, il y aussi des choses positives: "On est très uni quand on négocie avec la Grande-Bretagne sur le Brexit, par exemple. Ou quand Jean-Claude Juncker va à la Maison blanche, il peut parler au nom de 500 millions d’Européens. Ce n'est pas rien". Mais ensuite, il admet que la démocratie se voit attaquée dans plusieurs pays européens : "C’est vrai que dans certains pays, il y en a qui font de la surenchère en terme extrémisme. Il faut être prudent, et on a besoin de personnes qui donnent un autre message, un message de modération pour contrer tous ces mouvements-là. Si on laisse faire les extrémistes, cela peut devenir dangereux. Il faut se ressaisir, et ne pas toujours suivre. On peut être courageux".

"L'Europe est l'addition des états membres"

Comment expliquer et appréhender le tournant qui s'opère dans certains pays européens? Et comment justifier le fait que l'Union européenne ne puisse pas réagir plus fortement? Herman Van Rompuy l'explique comme ceci: "L’Europe est aussi forte et aussi faible que ses états membres. C’est-à-dire que si ses états membres sont en crise ou doivent faire face à des grands problèmes, cela a des répercussions sur l’Union en tant que telle. On ne peut pas demander à l'Union de corriger tout ce qui va mal dans les pays membres, il faut s’en rendre compte. Elle n’a pas comme vocation d’être meilleure que les états membres, elle est l’addition de ceux-ci".