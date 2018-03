Est-ce qu’il y a véritablement un bouleversement dans la présidence Macron ?

Philippe Raynaud, politologue et professeur de philosophie politique français, est l’invité d’Eddy Caekelberghs dans Au bout du jour. Son livre, "Emmanuel Macron : une révolution bien tempérée" est une photographie, une analyse politique qui revient sur les conséquences de l’élection de l’actuel président de la France.

Dans son ouvrage, Philippe Raynaud illustre l’épuisement en France d’un système politique construit sur une alternance entre deux grands partis et se questionne sur la pérennité de la présidence Macron. Pour l’auteur, les Français ont ressenti de très vives frustrations dans la campagne et l’avant-campagne qui a vu s’effondrer des figures de proue "Le système s’est épuisé parce qu’il apparaissait comme entièrement artificiel. On sait qu’il ne se reconstituera pas, qu’il faut que la vie politique soit refondée".

Mais ont-elles été gommées pour autant avec l’arrivée d’Emmanuel Macron ? Pas forcément selon Philippe Raynaud: "Pour l’instant, les deux forces qui s’appuyaient sur ces frustrations pour se présenter comme une alternative globale sont durablement affaiblies. Ça n’empêche pas que les frustrations demeurent. On ne peut pas se contenter pour les traiter de mettre en scène la grandeur du pouvoir".

Pour revoir l'intégralité de la rencontre avec Philippe Raynaud dans l'émission Au bout du jour: