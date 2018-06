David Gréa: témoignage d'un prêtre marié

Un prêtre choisit le célibat. C’est une tradition devenue règle, qui n’est pourtant pas une tradition biblique. En Orient, par exemple, les prêtres ont le droit de se marier. Chez nous, c’est un véritable tabou. Un tabou que David Gréa a brisé. Prêtre et responsable de deux paroisses à Lyon, il a décidé de se marier et de vivre au grand jour son amour sa compagne Magalie. Eddy Caekelberghs l’a reçu dans Au bout du jour.

Son histoire, David Gréa l’a couchée sur le papier. Il a publié "Une vie nouvelle. Prêtre. Marié. Heureux", qui lève le voile sur la vie d’un prêtre marié. En faisant ce choix, il savait que certaines conséquences seraient inévitables. La plus importante étant la demande que lui a fait l’Eglise de ne plus exercer : "Je suis encore prêtre, car on est prêtre à vie, comme on est baptisé à vie. Mais comme l’Eglise m’a demandé de ne plus exercer mon ministère, on ne m’appelle plus Père David".

Ce n’est pas pour autant qu’il se positionne en victime. Aujourd’hui il fait du coaching de manière laïque, en témoignant qu’au fond de lui, c’est la foi qui l’anime. Dans le livre, il explique ce qu’il a vécu sans prétention : "J’étais très heureux comme prêtre, mais il me manquait profondément de la tendresse. Il me manquait une relation quotidienne, une histoire tissée ensemble. Je la désirais de tout mon cœur. Mais comme j’étais fidèle à mon ministère et à mon engagement, je disais à Dieu que je n’irais pas draguer une femme."

"Je ne voulais pas une double vie"

Un jour, il franchit pourtant le cap. Il explique que pendant quelques mois, il a vécu cette relation de façon cachée. Mais la situation s’est très vite clarifiée : "Je savais que ça n’allait pas durer longtemps, car je ne suis pas du genre à mener une double vie, mais je voulais quand même être sûr de mon coup. J’ai fini par en parler à mon évêque. Il m’a écouté, et il était évidemment bouleversé. Il a reconnu que ce n’était pas quelque chose de facile. Je lui ai demandé si en tant que cardinal, il n’avait jamais eu l’occasion d’en parler avec d’autres ou avec le pape. Il m’a répondu que Benoit XVI avait voulu aborder la question, mais qu’il avait tout de suite été arrêté par d’autres cardinaux. C’est à ce moment que je lui ai dit que je voulais bien aller lui parler, moi, au Pape".

C’est d’ailleurs ce qui arriva. Il témoigne de la posture d’écoute que le pape François lui a montrée : "Il a dit qu’il était ouvert à ce qu’on discute de cette question".

Et pourtant, malgré cette marque d’ouverture, force est de constater que le Père David Gréa a dû redevenir David Gréa tout court. Une situation qui pourrait évoluer un jour. C’est en tout cas ce qu’il espère. Pour lui, l’Eglise a ce qu’il faut en elle et en ses texte pour changer. Mais il faut que les évêques, et que le collège des cardinaux, ait le courage de les appliquer et de les mettre en œuvre.