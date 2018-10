Christine Ockrent: "L'image du Prince Mohamed Ben Salman est saccagée auprès des occidentaux"

L’affaire Kashoggi remet depuis plusieurs jours l’Arabie Saoudite sous le feu des projecteurs. Son prince héritier, Mohammed Ben Salman, est au cœur de l’affaire, puisque certains ne cachent pas les soupçons qu’ils lui portent concernant la mort du journaliste saoudien. Le jeune prince qui a un profil bien particulier. La journaliste Christine Ockrent lui a consacré son dernier livre, "Le prince mystère de l’Arabie, Mohammed ben Salmane, les mirages d’un pouvoir absolu", et est venu en parler dans Au bout du jour.

La première question posée par Eddy Caekelberghs, : suite à cette affaire, le prince vient-il de perdre sa couronne ? "Non, répond Christine Ockrent. Je crois que dans la nature même du pouvoir absolu qu’il incarne, le prince reste le prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite. Mais par contre, son image auprès des occidentaux est terriblement saccagée, alors qu’il avait entrepris une opération de charme extrêmement efficace".

La journaliste explique ensuite comment le jeune Mohammed Ben Salmane est devenu le prince héritier : "Il faut savoir que le Roi Salmane est devenu roi à 79 ans, et il savait que le système ne marchait plus. La corruption avait atteint un niveau très élevé. La caste princière pompait allègrement les richesses que fournit le pétrole, alors qu’il y avait à côté une population pauvre. Le Roi a donc décidé de changer le système de succession au trône, et a décidé d’un système vertical, auquel on est davantage habitué dans nos pays. Il a nommé son fils préféré, celui qui n’était pas occidentalisés, mais qui avait accompagné son père dans tous les rituels traditionnels et religieux".

Le mirage d’une libéralisation

On a donc vu apparaitre ce jeune prince. Et avec lui, le pays a voulu se montrer sous un nouveau jour. "Il a organisé une conférence internationale, commente Christine Ockrent, où sont venus tous les grands de la finance mondiale. Le prince a décrit une Arabie heureuse, et a même parlé d’islam modéré. Ce qui est très important pour nous, occidentaux ! On s’est dit qu’on avait enfin quelqu’un avec qui on pouvait discuter. Mais on fait souvent la même erreur… On s’est dit qu’il allait libéraliser, mais une libéralisation en Arabie Saoudite, ce n‘est pas une libéralisation à l’occidentale. Ce n’est pas la création d’un espace de liberté. Ce n’est pas l’ouverture à une autre voix politique. A partir de là, on est allé de déconvenues en déconvenues…"

"Le Yémen ? C’est devenu un bourbier"

S’agissant du Yémen, la journaliste parle d’un bourbier : "Mohammed Ben Salmane s’est lancé dans cette guerre quand il a été nommé par son père ministre de la Défense, alors qu’il n’avait aucune expérience. C’est une guerre qu’il ne peut pas gagner, mais qu’il ne peut pas perdre non plus. C’est devenu un bourbier, et on connait le drame que cela engendre auprès des populations. L’Arabie Saoudite, avec tout l’armement qu’elle achète aux Etats-Unis et en Belgique, commet des actions absolument épouvantables contre les civils".