Approvisionnement énergétique: "On est d'accord sur les objectifs finaux, mais la mise en œuvre suscite des questions"

L’approvisionnement énergétique fait régulièrement la une de l’actualité. Risquons-nous une pénurie cet hiver ? Quel avenir pour le nucléaire en Belgique ? Pour débattre de ces questions, Eddy Caekelberghs a invité dans Au bout du jour Michel Huart. Il est professeur à l’ULB et spécialiste des questions de durabilité de nos sociétés énergétiques.

Sommes-nous condamnés à régulièrement paniquer concernant l’approvisionnement énergétique de nos pays ? En Belgique, dépendons-nous trop de la France ? Cela fait plusieurs années que chaque hiver, c’est la même rengaine. D’où l’importance, pour Michel Huart, d’une politique à long terme : "La politique à long terme est indispensable, car ce qu’on fait avec l’énergie est également indispensable, et nécessaire. Sinon, comme vous le dites, ça crée la panique. Ici, par exemple, on est confronté à un stress à court terme, celui lié à l’indisponibilité de plusieurs centrales nucléaires".

Y a-t-il alors un manque d’objectifs à long terme ? En fait, explique Michel Huart, les objectifs existent, mais sont parfois contradictoires: "On veut en même temps une énergie qui soit propre et bon marché, et on veut aussi une sécurité d’approvisionnement. Or c’est difficile de tout avoir. Derrière tout cela, il y a l’enjeu majeur de réfléchir à nos besoins, de savoir ce dont on a réellement besoin".

Vient aussi, évidemment, la question du nucléaire. Faisons-nous les bons choix concernant les sources de production d’énergie ? Ces choix se posent-ils en terme politique ou scientifique ? Un peu les deux, comme l’explique le professeur : "J’ai une lecture scientifique par rapport aux réserves que nous avons, et à la manière dont on consomme. Et puis, il y a un plan d’action qui devient plus politique. Il y a des leviers à actionner pour définir des lois, des règlements pour orienter la vision vers laquelle le politique veut aller. Et là, il est clair qu’il y a beaucoup de controverses. On est d’accord sur les objectifs finaux, mais la mise en œuvre à court terme suscite des questions. Qui va payer ? Combien ? Le politique intervient pour l’équité et l’équilibre".

Un cas concret : Bruxelles

On sait que Bruxelles voudrait offrir un air beaucoup plus respirable à ses habitants. Déjà des mesures pour empêcher la circulation de certains types de véhicules, mais peu d’alternatives existent. En fait-on assez ? Pour Michel Huart, en tout cas, on pourrait être plus strict : "En termes de qualité de l’air, on pourrait prendre des mesures plus radicales qui permettraient d’accélérer les choses. Mais les choses évoluent, même si on aimerait qu’elles évoluent plus vite. Certaines solutions apparaissent pour diminuer le nombre de véhicules à moteur thermique, mais elles ne sont pas assez développées".