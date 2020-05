Vlaams Belang : une stratégie de la peur ?

#Investigation a mené une enquête de plusieurs mois sur le Vlaams Belang après sa victoire aux élections de mai 2019. Au cours de cette enquête, plusieurs témoins ont fait part de leur crainte. Qu’il s’agisse de fournir des analyses factuelles ou de montrer leur opposition au parti, les interlocuteurs ont souvent montré une extrême prudence dans leur propos.

Pas facile apparemment de montrer son opposition à ce parti d’extrême droite. C’est ce que raconte Wouter Mertens, un habitant de Ninove. "Depuis les dernières élections, il arrive que des personnes qui ont un profil de gauche retrouvent des autocollants sur leur voiture". Sur ces autocollants, on peut lire "linkse ratten, rol uw matten" ("rats de gauche, pliez bagage"), un slogan scandé depuis de nombreuses années par les extrémistes flamands dans toutes les manifestations flamingantes. "Pour moi, c’est un langage de guerre, qui vise à déshumaniser", dit Wouter Mertens. "Et après on sait ce qui peut arriver… Et c’est tout de même un peu inquiétant qu’on s’en rapproche tellement et que tout un tas de gens ne trouvent plus ça anormal."

Dans cette petite ville de Flandre Orientale, 34% des électeurs ont voté Vlaams Belang en mai 2019. Forza Ninove, émanation locale de l’extrême droite flamande, a même obtenu 40% des votes aux communales de 2018. C’est ici que le Vlaams Belang fait ses meilleurs scores. Cet opposant à l’extrême droite aime rappeler que 60% des électeurs de sa commune n’ont pas voté pour eux et que tous les électeurs du Vlaams Belang ne sont pas nécessairement racistes.