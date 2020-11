Tueurs fous du Brabant : la piste française

Ce mercredi soir, #Investigation mène une enquête exclusive sur la plus sanglante affaire criminelle et la plus grande énigme judiciaire belge du 20e siècle : les tueries du Brabant.

A Charleville-Mézières, dans une ville située à quelques kilomètres de la frontière belge, une de nos équipes explore une piste française qui n’a jamais été exploitée par la police. Cette piste mène à 2 suspects de la première heure. Il s’agit de 2 frères : Xavier et Thierry S. Plusieurs témoins dressent un profil très troublant de ses 2 suspects, un profil qui pourrait correspondre aux tueurs fous du Brabant.