Tueurs du Brabant : exhumation de corps

Dans ce cold case qui rassemble plus de 2 millions de pages, la politique générale des autorités judiciaires aujourd’hui, ce n’est pas de rouvrir de nouvelles pistes mais de finaliser les pistes jugées prioritaires et de trouver une preuve, quitte à aller creuser dans les cimetières.

Investigation vous le rappelait ce mercredi soir, il reste 5 ans avant d’atteindre la prescription dans le dossier des Tueurs du Brabant. Or la piste des suspects français ne semble pas être la priorité de la justice belge.

La moitié des suspects " blanchis "

Il y a un an une vaste enquête scientifique était lancée. La juge d’instruction de Charleroi en charge du dossier, Martine Michel, a invité plusieurs centaines de personnes au profil suspect à se soumettre à un prélèvement ADN pour comparer leurs empreintes génétiques à celles présumées des tueurs du Brabant. Selon nos informations, environ 600 suspects figurent sur la liste et la moitié du travail a été effectué. Les résultats jusqu’à présent sont tous négatifs. La tâche n’est pas aisée. En effet, la loi belge ne permet pas le prélèvement sous contrainte et certaines personnes peuvent le refuser. Par ailleurs, il existe un autre obstacle majeur.