Sur les routes cachées de notre argent : quand nos banques investissent dans le sale, le toxique et le guerrier

Au commencement, il y a 200 milliards d’euros. C’est le montant total des fonds de placements belges en 2019. C’est à peu près l’équivalent du PIB de la Croatie, de la Lettonie, du Luxembourg et de la Slovénie réunis. Les banques nous poussent toujours plus à y investir nos économies.

Bien sûr, il y a plus d’un an, au moment de lancer cette investigation, on ignorait tout du coronavirus, du confinement et de tout ce qui allait suivre. En toute humilité, il faut reconnaître que ce n’était pas notre histoire. Mais, aujourd’hui, elle résonne différemment. Elle est d’actualité. Et, on va vous la raconter depuis le début.

À cette question légitime, nous répondons plus que jamais par l’affirmative. Comment déplorer les conséquences d’une crise sans s’interroger sur ses causes ?

Mais, le jeu comporte toujours une part plus ou moins importante de risque. Quand on joue au casino, on peut perdre. Le rendement n’est pas garanti.

La banque investit donc notre argent dans un panier rempli d’actions et d’obligations. C’est un grand marché qui bouge tout le temps. À tout moment, la banque peut décider d’acheter ou de vendre ces actions et obligations.

Mais, la banque peut aussi choisir de prêter directement notre argent à des sociétés voire même à des états. Au bout d’un certain temps, ces sociétés et états s’engagent à lui rembourser la somme avec un intérêt. Ce sont les obligations.

Bref, nous ne sommes pas plus avancés. On a dû faire le boulot nous-mêmes.

"Dans quoi on investit ?". À cette question, les réponses sont vagues. "Ça investit dans presque tout. Le panier est tellement grand qu’il est difficile de vous dire : Ok, vous investissez là-dedans, là-dedans…'". Ou encore : "C’est un fonds qui est quand même global. En fait, il suit une tendance… C’est justement l’évolution démographique".

Notre scénario est simple : "On veut investir 5000€. Nous n’avons pas besoin de cet argent tout de suite. Pas avant 5 ans voire plus". Quels placements les banques vont-elles nous conseiller ?

ÉTAPE 2 : ouvrir les poupées russes

Sur les routes cachées de notre argent. Les fonds de placement ressemblent à des poupées russes. - © Tous droits réservés

"En une petite journée, ce sera réglé", pensions-nous naïvement en voulant rassembler les informations sur la quinzaine de fonds proposée en agence. Pour le coup, on s’est bien planté.

Première difficulté : arrêter le temps. Il faut faire une photographie à un moment donné car les flux d’argent bougent de jour en jour. On va devoir attendre parfois plusieurs mois pour obtenir tous les rapports annuels ou semestriels qui collent parfaitement à la période de notre exercice.

Ensuite, on découvre les fonds de fonds. C’est un peu comme les poupées russes. Vous ouvrez un fonds. Et à l’intérieur, il y en a plusieurs. Parfois plus de 30. C’est à devenir fou. Et, c’est souvent là que se cache le diable. Au total, on a dû analyser 110 fonds. Ça nous prend 7 jours complets pour compiler, revérifier et extraire les données.

Pour mieux les visualiser, il nous faut un endroit symbolique. Sur le sol de la nef centrale de l’ancienne Bourse de Bruxelles, on colle plus de 500 pages de rapports. L’équivalent de 16.000 lignes d’actifs qui représentent 10 milliards d’euros.

Ce sont des noms de sociétés ou d’états dans lesquels nos banques investissent. C’est la carte du monde de notre argent. La masse d’informations est volumineuse. Seul, c’est impossible. Plusieurs ONG et asbl participent à la recherche : Amnesty International, Fairfin, Financité, Greenpeace, le Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP) et Univers Santé de l’UCLouvain. Elles nous aident à y voir plus clair dans ce labyrinthe de feuilles. Où va notre argent ? Petit tour d’horizon secteur par secteur (cf. extrait vidéo).

L’alcool : AB InBev, Carlsberg, Heineken, Diageo, Pernod Ricard, Rémy Cointreau… Le tabac : Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Brands. Les jeux de hasard : Casino Guichard, Las Vegas Sands. Le pétrole : Chevron, Exxon Mobile, Total, Royal dutch Shell, BP, Gazprom, Eni, Occidental Petroleum… Les sables bitumineux (une extraction pétrolière très polluante) : Cenovus Energy, Husky Energy, Suncor Energy, Canadian Natural Resources, Conocophillips, Tatneft… Le charbon : Uniper SE, RWE AG, China Coal Energy, Yanzhou Coal Mining, Coal India, Polska Grupa Energetyczna SA. Les mines : Glencore, BHP Billiton, Rio Tinto… Les paradis fiscaux : diverses sociétés enregistrées à Jersey, Guernesey, l’île de Man, les Bermudes, les îles Caïmans… Le secteur chimique (pesticides) : Bayer, BASF, Syngenta, FMC, Dow, Dupont… L’armement : BAE Systems, Dassault Aviation, Thales…

En 2019, les quatre grandes banques ont toutes investi sans exception dans chacun de ces secteurs au travers de leurs fonds classiques. Impossible de tout passer en revue.

Il y a aussi des surprises : Corecivic, une société de prisons privées présente dans un fonds KBC (un prochain article y sera consacré) ou encore des compagnies complices de dictatures.

Annika Cayrol, chercheuse au Réseau Financité s’arrête sur un rapport semestriel : "China Petroleum&Chemical Corporation, Petrochina et Petronas. Ces entreprises sont complices du régime soudanais où l’on peut dire qu’il y a eu un génocide. Ce n’est pas du tout respectueux des principes contenus dans les conventions internationales ratifiées par la Belgique. C’est inadmissible".

Un investissement qui crée des cadavres

Philippe Hensmans, directeur d’Amnesty International Belgique, pointe Dassault Aviation : "C’est probablement un des meilleurs exemples que l’on puisse donner d’un investissement qui crée des cadavres ".

Il fait référence à l’avion de combat Rafale commercialisé par le groupe industriel français et vendu à plusieurs états controversés tels que l’Egypte ou le Qatar. Deux pays qui font partie de la coalition militaire menée par l’Arabie Saoudite contre les rebelles Houthis au Yémen. Dans ce conflit, les frappes aériennes de la coalition ont fait de nombreuses victimes civiles.

Lorsqu’on couple le Rafale avec la technologie de guidage des missiles de Thales, une autre société d’armements présente dans les fonds d’investissement, "on est dans des missions qui ont pour but de faire un maximum de dégâts à la partie adverse, de provoquer des morts et des destructions", ajoute Yannick Quéau, directeur de la recherche du GRIP.

Quand on ne s’embarrasse même plus des droits humains, pourquoi se préoccuper du climat ou de la santé ? Soyons de bon compte. Nous verrons quelques rares évolutions positives au cours de l’année.

Exemple : KBC annonce exclure purement et simplement le tabac de tous ses investissements. Quelques jours après cette annonce, le rapport semestriel du fonds KBC Bonds Corporate Euro fait pourtant mention d’un prêt de plus de 3.700.000€ à Philip Morris sous forme d’obligations. Idem pour Imperial Brands à hauteur d’1.225.000€. Ce sont deux géants du tabac. Nous sommes le 31 mars 2019. Six mois plus tard, les deux cigarettiers seront sortis du fonds obligataire.

Pour le reste, la réalité des rapports annuels est froide et implacable. La transition écologique est de l’ordre du discours. Dans les actes, le secteur financier investit encore massivement dans l’économie carbonée. "Ils sont incapables de répondre aux défis de notre société", conclut Frank Van Aerschot de Fairfin.