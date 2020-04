Quand les géants du pétrole s'invitent dans les fonds "durables" des banques

Ce qui est surprenant, c’est le discours parfois tenu en agence. Chez Belfius et BNP Paribas Fortis, on nous avait assuré lors d’un "mystery shopping" que le pétrole était exclu des fonds durables. C’est évidemment une information erronée. C’est d’autant plus étonnant que ces deux banques reconnaissent officiellement intégrer certains géants du pétrole dans leurs investissements verts.

KBC : Neste Oil (KBC Equity Fund SRI Eurozone), S-Oil-Corp et Thai Oil Public Co Ltd (KBC SRI Emerging Markets).

Le bilan est tellement énorme qu’il est difficile à appréhender. 40 milliards de tonnes de CO2. Comment vous expliquer ce chiffre ? Il va falloir faire preuve d’imagination. Vous êtes confortablement installé dans le siège de votre avion. Paré au décollage. On quitte la terre. Oui, c’est une fiction. Direction le soleil à 150 millions de kilomètres. Ce n’est pas tout près. Ensuite, vous revenez sur la terre. Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant vous refaites ce même aller-retour 500.000 fois et vous arrivez à 40 milliards de tonnes de CO2. CQFD. C'est ce qu’émet l’humanité chaque année.

Le Climate Accountability Institute a récemment démontré que ces 20 entreprises représentaient à elles seules 35% de l’ensemble des émissions mondiales de dioxyde de carbone depuis 1965. Chevron, Exxon Mobil, BP, Royal Dutch Shell réunies ont contribué pour plus de 10% de ce total. Pour chacune de ces sociétés, on tourne autour de 30 et 40 milliards de tonnes de CO2.

Investissement très faible dans les énergies renouvelables

Les Investissements dans les énergies renouvelables restent faibles pour les géants du pétrole. (Sources: CDP, BNEF) - © Tous droits réservés

"Oui, mais les sociétés pétrolières ne sont pas bêtes. Elles investissent aussi dans les énergies renouvelables". L’argument est pertinent. Certaines sociétés se préparent effectivement à une transition écologique.

Mais, pour être vraiment pertinent, l’argument doit se vérifier dans les faits. De nouveau, la seule façon d’appréhender la réalité est de se plonger dans les rapports annuels de ces géants du pétrole.

Le Carbon Disclosure Project a réalisé cet exercice entre 2010 et 2018. Le graphique est très clair. Le financement des énergies renouvelables en comparaison de la capacité totale d’investissement de ces groupes reste faible. 4,3% pour Total ; 1,3% pour Shell ; 0,22% pour Exxon Mobil… En moyenne, les entreprises pétrolières investissent 100 fois plus dans les énergies fossiles.

On a demandé un petit exercice à CO2logic, une entreprise spécialisée en bilan carbone. Encore une fois, ça demande un peu d’imagination. Supposons que ces géants du pétrole stoppent dès aujourd’hui leurs émissions de gaz à effet de serre. Combien d’années leur faudrait-il pour compenser leur bilan carbone depuis 1965 ?

Exemple avec Shell. "Shell a émis à peu près 32 milliards de tonnes de CO2. En 2019, tous les projets de compensation dans le monde, ça représente à peu près 100 millions de tonnes. Pour arriver à compenser ces 32 milliards de tonnes, il faut donc 320 ans", nous explique Mathieu Cribellier, Directeur de projet chez CO2logic.

Si on ajoute la réputation de ces sociétés à leur bilan carbone, le tableau est encore moins flatteur. Philippe Hensmans, Directeur d’Amnesty International Belgique s’étouffe quand il lit le nom de Shell au beau milieu d’un fonds durable : "C’est incompréhensible. Il y a une pollution au Nigéria qui va mettre entre 25 et 30 ans à résorber. Et on trouve ça dans un fonds comme celui-là. Non, ce n’est pas possible."

Sans parler d’Exxon Mobil qui savait depuis le début des années 80 que ses activités participaient au réchauffement climatique et qui a continué à prétendre le contraire. "C’est scandaleux. Exxon Mobil a investi des millions de dollars pour calomnier des scientifiques, pour remettre en question des vérités scientifiques établies. Il a financé des think tanks climatosceptiques. On ne peut juste pas faire confiance à ce groupe", s’offusque Juliette Boulet, porte-parole de Greenpeace Belgique.