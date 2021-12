Les étranges affaires de l’Église : " Ils cuisinent, lavent et repassent. Qui veut héberger un sans-papiers ? "

L’Église catholique belge soutient-elle vraiment les plus démunis ? Une enquête du Vif, de Knack et du magazine #Investigation a mis au jour des pratiques pour le moins peu catholiques voire illégales au sein d’une association de lutte contre la pauvreté – l’Asbl Rafaël – dans laquelle l’Église et ses plus hautes sphères sont impliquées : conflits d’intérêts, abus de biens sociaux, exploitation économique… On découvre une Église qui finance l’achat de la maison de la directrice de l’asbl en pleine instance de divorce, puis une Église qui se fait offrir par l’asbl un bâtiment de plus de trois millions d’euros.

" Le centre Rafaël était un cocon sûr, en plein centre de la capitale, pour des personnes très vulnérables, " des jeunes, des mères célibataires, des familles avec enfants, des personnes âgées, des handicapés et des malades chroniques…, bref un mélange bigarré de personnes d’ethnies et de religions différentes", se souvient Mieke Vrints, une théologienne qui a travaillé avec l’asbl et a vu le projet grandir jusqu’à compter 300 résidents. Ces derniers ne payaient pas de loyer, mais une " contribution " pour les services communs et l’entretien. Et ceux qui n’avaient aucun revenu ne payaient rien." Le centre Rafaël était un cocon sûr, en plein centre de la capitale, pour des personnes très vulnérables, " des jeunes, des mères célibataires, des familles avec enfants, des personnes âgées, des handicapés et des malades chroniques…, bref un mélange bigarré de personnes d’ethnies et de religions différentes", se souvient Mieke Vrints, une théologienne qui a travaillé avec l’asbl et a vu le projet grandir jusqu’à compter 300 résidents. Ces derniers ne payaient pas de loyer, mais une " contribution " pour les services communs et l’entretien. Et ceux qui n’avaient aucun revenu ne payaient rien. En 2017, l’asbl Rafaël a perçu 339.296 euros de contributions, soit – en comptant 300 résidents – une moyenne de 94 euros par mois par personne. Un tarif imbattable.

Les Sœurs sont séduites par son projet. Dans leur délibération de donation, elles mentionnent l’objet social de son association à savoir "l’accueil et l’intégration des personnes migrantes et la population fragilisée et démunie". Il est clairement stipulé que la donation est faite dans un but social et chrétien. Le bâtiment ne pourra être revendu sans leur accord pendant 15 ans. De quoi donner une assise forte au projet du Père Rahoens.

En juin 2020, il restait une centaine de personnes sur le site, dont une trentaine de sans-papiers. Pour reloger les personnes disposant d’un revenu, Boveroulle a lancé des appels via cathobel.be et dans la presse. Pour les sans-papiers, elle a posté des petites annonces. " Je cherche des habitats groupés qui seraient intéressés d’accueillir l’une ou l’autre personne sans papier ", sans quoi " ces personnes finiront dans la rue ", écrit-elle en juin 2020 sur un site spécialisé . Puis, dans une tirade qui suscite un certain malaise, elle souligne les avantages de la prise en charge d’un sans-papier : " Outre la qualité humaine de ces personnes, elles peuvent être aussi très utiles et peuvent s’occuper d’une personne âgée/malade, faire le ménage, travailler dans le jardin, faire les courses, cuisiner, faire de la blanchisserie (repassage ou autres), s’occuper d’animaux… "

" Nous n’avons jeté personne à la rue ", rétorque Marie-Françoise Boveroulle. " Nous avons patiemment essayé, pendant 30 mois, de trouver un nouveau logement pour tous les résidents. " Même justification de Mgr Cosijns : " Nous avons mis ces personnes face à leurs responsabilités. Ils ont dû chercher pendant les trois dernières années et la majorité d’entre eux ont trouvé un endroit où il fait bon vivre. Maintenant, ils prennent leur vie en main. " Pour cela, Boveroulle a lancé plusieurs initiatives : " Avec la commune et l’association des locataires, nous avons mis en place un groupe de travail afin de trouver des solutions pour reloger les résidents. D’avril 2019 à septembre 2020, le service social de Cureghem a tenu des permanences dans le centre tous les jeudis matin. "

Pour les résidents, cette décision du CA est un coup de massue. " Le sol s’est dérobé sous mes pieds ", raconte un ancien habitant. " Nous ne pouvions plus dormir la nuit. Cet endroit nous a sauvés de la rue et maintenant ils veulent nous remettre à la rue ? ", s’indigne un autre résident.

En juin 2017, poussé dans le dos par la commune, le conseil d’administration opte pour une rénovation totale du bâtiment : 52 logements sociaux devront occuper la moitié du bâtiment. Le reste abritera un centre paroissial, une crèche, une banque alimentaire et un restaurant social. Cette rénovation – un chantier de 10 millions d’euros – est chapeautée par le projet Bethléem. Les 300 résidents devront quitter les lieux pour de bon. Et s’ils veulent réintégrer le bâtiment après travaux, ils devront payer un loyer. Bref, le centre Rafaël qui offre gratuitement un toit aux plus démunis tel que mis en place par le père Rahoens, c’est fini.

Il est indéniable qu’une profonde rénovation du bâtiment de l’ex-clinique Sainte-Anne était nécessaire. Lorsque deux inspecteurs de l’urbanisme se sont rendus sur le site le 20 décembre 2016, ils ont constaté une violation flagrante des règles d’urbanisme bruxelloises dans l’ancien hôpital. Le nombre de logements créés dans l’énorme bâtiment était bien supérieur à celui qui avait été approuvé en 2004. Les problèmes d’urbanisme et de surpopulation remontent à l’époque de Rahoens, mais les habitants indiquent que sous Cosijns, la misère a augmenté. " Depuis qu’il est devenu président de l’asbl, il n’y a presque plus d’argent pour les réparations ", regrette Marc Desmet. Lors d’une visite des lieux, il nous montre des locaux moisis et des gouttières cassées. " Nous vivons ici dans la misère depuis dix ans. Plusieurs personnes sont tombées malades. Quelqu’un a même eu une infection fongique dans le sang. Ils nous ont laissé pourrir ici avec le bâtiment. "

Aujourd’hui, il ne reste rien du projet initial : le site – actuellement en chantier – est désert. " Tout le monde a dû partir ", regrette Marc Desmet qui, en échange de son engagement auprès des démunis, était logé et nourri par Rafaël. L’Église va désormais aménager 52 logements sociaux ici. Le bâtiment doit s’autofinancer. Et pour cela, les plus pauvres des pauvres – ceux sans revenus n’ayant nulle part où aller – n’y auront plus leur place.

Le généreux projet du père Rahoens a-t-il été vidé de sa substance par les plus hautes instances de l’Église ? Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre, il faut remonter en 2010. Le père Rahoens, alors en phase terminale d’un cancer, veut s’assurer que l’Eglise poursuive l’œuvre de sa vie. Quand il décède, en juillet 2011, c’est Mgr Herman Cosijns qui reprend la présidence de l’asbl. Ce dernier vient tout juste d’être nommé secrétaire général de la Conférence épiscopale, la principale assemblée des évêques de l’Église catholique de Belgique, présidée alors par Mgr Léonard et, depuis fin 2015, par son successeur le Cardinal Jozef De Kesel.

Mgr Cosijns est aussi actif depuis 2008 au sein du Projet Bethléem qui vise à transformer des biens d’église en logements sociaux. Ce projet, lancé en 2006 par le Cardinal Danneels (prédécesseur de Mgr Léonard), a permis de créer 75 habitations dont la gestion est confiée à des agences immobilières sociales. Ces dernières perçoivent les loyers et en rétrocèdent une large proportion à l’Eglise. Au total, 700 personnes à revenus faibles ou moyens ont trouvé un toit grâce au projet Bethléem.

Avec l’arrivée de Mgr Cosijns, l’Église va progressivement prendre du poids au sein du conseil d’administration de Rafaël. En 2016, Marie-Françoise Boveroulle, coordinatrice du projet Bethléem, devient secrétaire de l’asbl.

Sous la présidence de Mgr Cosijns, l’asbl va connaître un déclin financier. Quand il en prend les rênes en 2011, elle affiche des fonds propres positifs de 161.000 euros. C’est la richesse nette de l’association. En 2019, huit ans plus tard, les fonds propres de Rafaël sont en négatif de 280.000 euros…

Aujourd’hui, l’asbl n’est plus qu’une coquille vide endettée depuis que son principal actif – l’ex-clinique Sainte-Anne estimée à 3,1 millions d’euros – a été gracieusement cédé à l’Eglise le 23 avril 2021. L’acte notarié est signé de la main d’Herman Cosijns et le bénéficiaire n’est autre que l’Archevêché Malines-Bruxelles. Ce dernier est représenté par Patrick du Bois de Bounam de Ryckholt, son administrateur délégué, connu pour avoir défrayé la chronique lors de la faillite de la Sabena.

On n’a pas l’argent pour rénover

Pourquoi ce cadeau de plus de trois millions à l’archevêché de Malines-Bruxelles ? " Parce qu’on n’a pas l’argent pour rénover, se défend Herman Cosijns, le président de Rafaël. Il faut l’emprunter. Et pour pouvoir faire un emprunt à la banque, il faut une garantie et il faut pouvoir s’appuyer sur un partenaire plus fort, comme l’archevêché. "

Possible, mais, derrière ce magnifique cadeau, se cache néanmoins un énorme conflit d’intérêts. Mgr Cosijns est secrétaire général de la Conférence épiscopale présidée par Mgr De Kesel, numéro un de l’archevêché de Malines-Bruxelles qui reçoit le bâtiment. Au final, c’est un peu comme si Cosijns avait donné l’immeuble à l’organisation de son chef. Et pour pimenter le tout, dans le projet Bethléem qui chapeaute l’opération, on retrouve parmi les administrateurs les deux signataires de l’acte notarié : Patrick du Bois et Herman Cosijns… Ce dernier réfute tout conflit d’intérêts : " Je ne suis pas dans l’archevêché et aucun membre de Rafaël ne fait partie de l’archevêché. " Aujourd’hui, c’est vrai. Mais, au début de son mandat de président de Rafaël, Herman Cosijns était encore membre de l’assemblée générale de l’Archevêché (jusqu’en mai 2012). C’est surtout au niveau de Bethléem et de la Conférence épiscopale que les liens d’intérêts se trouvent.

Pour Stéphane Rixhon, professeur de droit public et avocat associé au cabinet Oak Law, " on constate qu’il y a des liens et donc on peut considérer qu’il y a conflit d’intérêts ". Ils auraient dû à tout le moins signaler qu’il y avait ce problème potentiel ou effectif de conflit d’intérêts, le faire inscrire au procès-verbal, se déporter pour les délibérations et se déporter pour le vote. Le problème étant que la valeur de l’immeuble est très importante par rapport au patrimoine de l’asbl, donc il y a un réel appauvrissement de celle-ci.