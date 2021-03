Le guide Michelin est-il en train de mourir ?

Michel Bras, Marc Veyrat en France, Karen Keygnaert en Belgique, des chefs étoilés refusent de paraître dans le guide pour diverses raisons : "J’étais au bout d’un burn-out, ce n’était plus avec joie que j’allais travailler, nous explique Karen qui fut la seule femme cheffe étoilée en Flandre. J’étais devenue esclave de mon restaurant. Aujourd’hui elle a ouvert une cantine avec des amis à Bruges : "J’aime manger de façon conviviale, or ce n’était pas le cas dans son restaurant étoilé. Dans un étoilé, le silence est sacral pour ne pas dire mortifère. Je ne le sentais plus ."

L’étoile : une arme à double tranchant

Au-delà des ego, ou des trajectoires personnelles, quel est l’impact réel des étoiles Michelin sur les prix, la notoriété, le chiffre d’affaires et la rentabilité des établissements ?

"L’analyse de la santé financière des deux étoiles révèle une surprise. Résultat en 2018 : sur les 20 restaurants analysés la moitié d’entre eux sont en perte nette par rapport à 2017. 3 sont même dans le rouge. Et la tendance semble s’accentuer pour 2019..." analyse Etienne Fronville, réviseur d’entreprise honoraire

"Une supposition c’est de se dire qu’il y a une course qui s’installe. On a deux étoiles, on veut faire des investissements, on décore le restaurant, on change de cuisine, on engage un maître d’hôtel ou un deuxième, avec des rémunérations plus importantes. Pendant ce temps-là, votre bénéfice diminue."

Les deux étoiles ne vont pas bien en Belgique mais que dire si on perd une étoile ? C’est la descente aux enfers, la faillite est une trajectoire possible ; sur les sept qui ont perdu une étoile en Belgique sur les quatre dernières années, "cinq sur sept ont des capitaux propres négatifs. Ils ont plus de dettes que d’actif. Là on est dans une situation d’entreprises en difficulté."

Des chiffres confirmés par une étude de l’économiste Olivier Gergaud : l’année suivant la perte de l’étoile, le restaurateur risque gros. "La baisse des profits constatée est de l’ordre de 100% […]. Cette sanction lourde pourrait expliquer le niveau de stress et de fatigue ressentis au sein (de la) profession, […] Nous en concluons que les étoiles Michelin ne sont pas une aubaine pour ces établissements."