KBC investit dans des centres de détention pour migrants aux États-Unis

D’après le rapport semestriel du 30 juin 2019 du fonds KBC Equity Fund US Small Caps, la banque a placé l’argent de ses clients dans des actions de la société américaine. Total de l’investissement : plus d’1.627.000 dollars. Elle n’en est pas à son coup d’essai. En 2018, le rapport annuel des fonds KBC Equity mentionnait également deux montants respectivement de 639.000 dollars (Fund America) et d’1.443.000 dollars (US Small Caps). Corecivic et les prisons privées de manière générale sont pourtant extrêmement controversées.

Dans une agence KBC, on nous sort le Sivek Global Medium. Derrière ce nom bizarre se cache un fonds de placement classique qui investit dans une trentaine d’autres fonds. On ouvre une à une toutes les poupées russes. Après avoir trouvé de l’armement, du charbon, des sociétés complices du régime soudanais , un nom attire notre attention : Corecivic. Car, son secteur d’activité est peu courant.

Deuxième volet de notre série "Sur les routes cachées de notre argent" . On vous emmène loin. Outre-Atlantique. Le point de départ du voyage, souvenez-vous, c’est un mystery shopping. On se fait passer pour un client en prenant rendez-vous dans plusieurs banques. On veut juste un conseil pour placer 5000 euros.

Pour comprendre l’enjeu, le magazine #Investigation a fait le voyage jusqu’au Texas. Plus précisément dans la petite ville de Dilley à une heure de route de la frontière mexicaine. À peine 4000 habitants qui gagnent deux fois moins que la moyenne américaine. Ici, on vit surtout de l’industrie du pétrole. À part quelques restaurants mexicains, la ville est presque à l’abandon et laisse une drôle d’impression.

À la sortie de Dilley, il y a pourtant un endroit très différent. Un lieu à peine visible depuis la route. Au milieu de nulle part se trouve le plus grand centre de détention pour migrants des Etats-Unis. Il peut accueillir 2400 personnes et il est géré par Corecivic. Seuls des enfants avec leur mère y sont enfermés. Les pères n’y sont pas admis.

Au 4 mars 2020, 1039 personnes séjournaient au South Texas Family Residential Center. Cette information nous est fournie par ICE (Immigration and Customs Enforcement). L’autorité américaine de contrôle de l’immigration ne veut pas communiquer le nombre précis d’enfants présents à Dilley. Mais, en faisant un rapide calcul théorique, il est possible de se faire une idée. Si l’on compte une mère pour 1,5 enfant(s). On est dans un rapport approximatif de 400 mères pour 600 enfants.

Toutes les constructions sont temporaires. Il s’agit de grandes tentes ou de containers. Ces familles sont détenues là avant de passer le credible fear interview, la première étape de leur procédure de demande d’asile. Elles doivent démontrer en quelque sorte une "crainte crédible" que le retour dans leur pays les mettrait en danger. En théorie, un enfant ne peut pas être enfermé plus de 20 jours dans ces centres. En théorie seulement.

"On a eu beaucoup d’exceptions, aujourd’hui et par le passé. Certaines personnes ont déjà attendu deux mois. Malheureusement, c’est très courant aux États-Unis que ces centres de détention soient gérés par des sociétés commerciales. C’est un problème car la plupart des contrats que ces sociétés reçoivent leur octroient un montant par personne et par lit. Ça crée un incitant financier et une pression pour avoir plus de détenus, plus longtemps. Beaucoup de gens sont détenus inutilement", nous explique Kathy Murdza, membre du Dilley Pro Bono Project. Son association offre une assistance juridique aux demandeurs d’asile de Dilley.

Nous avons fait une demande à Corecivic pour visiter le centre de détention. La société nous a renvoyés vers son client, ICE. Contre toute attente, l’autorité fédérale accepte… On n’en revient pas. Mais, nous ne pouvons faire qu’un rapide tour sans caméra, sans micro, sans parler aux familles et sans interviewer aucun responsable. Bref, sans pouvoir réaliser notre métier. Nous refusons ces conditions et préférons maximiser nos chances de rencontrer des migrants sortis du camp de Dilley.

Une prison dorée… Mais, ça reste une prison

Nous n’avons aucun rendez-vous. Notre seule chance, c’est la gare routière de San Antonio à une centaine de kilomètres plus au Nord. C’est là que parfois des familles sont relâchées. Et c’est exactement ce qui va se passer ce jour-là.

Perla est Mexicaine, originaire de Juarez. Elle a fui son pays quand on a menacé de tuer ses enfants. Sa sœur est morte assassinée par un cartel. Elle sort de 20 jours de détention avec ses 3 filles. Son mari est toujours enfermé quelque part. Elle ne sait pas où. Mais, elle accepte de nous livrer son histoire. Juste le temps d’enlever à ses enfants leur badge Corecivic, leur numéro de matricule : "Si on n’a pas ça avec nous, on ne peut pas manger, on ne peut pas aller voir le médecin, on ne peut rien faire sans ça. Disons que c’est une prison dorée, on a tout ce qu’il faut. Mais, malgré tout, ça reste une prison. On est triste de ne pas avoir de nouvelles de notre famille. On ne peut pas communiquer. Ils ne nous disent rien".