Investigation : Vaccination : À la recherche du temps perdu

Couacs et autres dissonances !

Au cœur des critiques les plus virulentes on trouve d’abord l’improbable logiciel Doclr, créé à la base pour gérer l’agenda des médecins généralistes et adapté à la hâte pour la prise de rendez-vous de la population dans un cadre inédit de vaccination de masse.

Souvent dépassé par la multitude de données à intégrer (comorbidités, vaccins différents, délais entre les injections) Doclr provoquera d’importants retards liés à ses dysfonctionnements.

Les propos tenus fin mars par une responsable médicale d’un centre de vaccination de la Fédération Wallonie Bruxelles souhaitant conserver l’anonymat sont d’ailleurs sans équivoque : "L’outil est très complexe et non abouti ! Il génère un temps de gestion anormalement important et provoque une grande complexité dans l’organisation des centres faute de plateforme performante de prise de rendez-vous en amont. Si les choses se déroulaient mieux nous pourrions vacciner le double de personnes"

A cette époque la Belgique affiche à peine 5% de personnes complètement vaccinées et affiche des perspectives de vaccination – c’est un euphémisme – peu réjouissantes.