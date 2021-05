Investigation: transport routier, entre dumping social, manque de contrôles et traite d'être humain

" Un cancer généralisé ! Voilà le diagnostic que je fais de la situation actuelle dans le transport routier en Europe ". Ce constat, c’est celui de Roberto Parillo, le responsable général du transport routier à la CSC. Depuis plus de 20 ans qu’il scrute la situation des entreprises belges et qu’il défend les droits des chauffeurs routiers, il voit une situation qui ne cesse de se dégrader.

Pour Roberto Parillo, le dumping social consiste à " profiter des différences de salaires entre pays de l’Union européenne, pour engager de la main d’œuvre à moindre coût en payant les travailleurs au salaire de leur pays d’origine et en les faisant travailler dans des conditions inacceptables. Tout cela en payant un minimum de charges sociales et patronales ".

Dumping social. Un terme technique qui agite les passions. Car derrière ce terme technique, on retrouve des problématiques aussi importantes et concrètes que la concurrence déloyale, la fraude sociale ou encore la traite d’être humain.

C’est le cas de l’entreprise Essers au Nord du pays, plus grosse société de transport poids lourd en Belgique, spécialisée dans le transport de produits pharmaceutiques. C’est le cas aussi de l’entreprise Jost Group au sud du pays, société active notamment dans le transport pour la grande distribution. Toutes deux ont notamment une ou plusieurs filiales en Roumanie. Et assurent qu’elles y développent des activités de transport et de logistique et qu’il ne s’agit nullement de vulgaires sociétés boite aux lettres.

Et justement, parmi les plus importantes sociétés de transport belges, quasi toutes ont une ou plusieurs filiales à l’étranger.

Selon lui, " Il faut pouvoir distinguer les sociétés belges qui font venir de la main d’œuvre bon marché via ce que l’on appelle des sociétés boites postales, cela c’est clairement illégal, de celles qui ouvrent des filiales dans ces pays et qui y développent de véritables activités ".

Pour le vérifier, nous nous sommes rendu à Cluj, ville de 450 000 habitants située en Transylvanie dans le nord -ouest de la Roumanie. C’est là que se trouve la société Skiptrans, la filiale de Jost Group. L’entreprise se situe juste en face de l’aéroport. Un bâtiment moderne de 2 étages dans lequel 80 personnes travaillent quotidiennement. Activité administrative, c’est indéniable. Mais aucune preuve d’une activité industrielle et de transport. Sur place peu de camions. Par contre, on retrouve de nombreuses publicités via des campagnes d’affichage pour des chauffeurs destinés au transport international.

" Pour moi, la manière dont Jost Group traite ses chauffeurs roumains, c’est de la maltraitance, il n’y a pas d’autres mots. Et quand l’un d’entre eux n’était pas d’accord avec la façon dont il était traité, on le jetait dehors avec ses valises et il devait se débrouiller pour rentrer en Roumanie par ses propres moyens ".

" Avant de faire du transport international, lorsqu’ils arrivent en Belgique ou qu’ils ne roulent pas le week-end, les chauffeurs roumains dorment dans de vieux poids lourds sans chauffage. Ou bien ils sont entassés les uns sur les autres dans de sommaires dortoirs " nous explique Christophe Krichel, ancien concierge chez Jost Group qui a quitté l’entreprise il y a un an à la suite de problèmes de santé et aussi parce qu’il ne supportait plus cette situation.

Une enquête qui traîne

En 2015, le parquet fédéral a mené plusieurs perquisitions au sein de l’entreprise Jost Group. Roland Jost, le grand patron, et deux de ses collaborateurs ont même été placés en détention préventive. Aujourd’hui, la société est sous le coup d’une inculpation pour fraude sociale et traite d’être humain. Certaines sources évoquent 60 millions d’euros sur deux exercices fiscaux. Plus de 5 ans plus tard, on ne sait toujours pas si l’entreprise sera renvoyée devant un tribunal. ET certains s’agacent des lenteurs de la justice.

" Malgré l’enquête du parquet fédéral , le groupe Jost continue à faire venir des chauffeurs roumains en Belgique par avion tous les 15 jours " s’indigne Roberto Parillo. " Résultat, ces gens touchent un salaire de 400 euros plus environ 1000 à 1500 euros d’indemnités qui elles, sont exonérées de charges. Tout bénéfice pour l’entreprise Jost. Et qui c’est qui trinque ? La sécurité sociale ! Quant à ceux qui travaillent honnêtement, ils nous interpellent et nous demandent comment pareille situation est possible ".