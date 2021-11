Investigation sur les Scan Car : les personnes à mobilité réduite discriminées

Après s’être questionnée sur les bénéfices des Scan Car , puis sur les maladies de jeunesse de parking.brussels , l’équipe d'#Investigation a conclu son enquête en rencontrant Isabelle Van Cutsem, directrice de "La Clé". Cette asbl bruxelloise héberge des enfants et des adolescents sourds, une activité pour laquelle elle accumule les redevances injustifiées.

Et pourtant, comme le prouve encore la lettre reçue ce matin, les redevances arrivent, "alors que nous sommes en règles".

Alors pourquoi ces redevances sont-elles injustifiées ? Car pour chaque enfant hébergé (des enfants porteurs de handicap), le centre dispose d’une carte dite "PMR", pour Personne à Mobilité Réduite. Cette carte, à placer près du pare-brise, permet à un véhicule de se garer gratuitement aux emplacements communément appelés "places handicapées". Aucune raison donc de recevoir de redevances lors des nombreux déplacements (et donc stationnements) que "La Clé" effectue chaque jour, pour amener les enfants à l’école, sur leurs lieux d’activités puis les ramener au centre.

Lorsqu’elle lâche le paquet de feuilles, un bruit sourd vient faire raisonner le bureau. "Elles sont toutes là" explique Isabelle Van Cutsem, en tapotant sur la pile de feuilles A4 formée par toutes les redevances reçues par "La Clé" depuis maintenant plus d’un an. Des redevances injustifiées, tout comme celle arrivée le matin de notre visite. La lettre explique qu’un véhicule de l’institution a été "verbalisé le 25 septembre à 11h52" ainsi que "le 28 septembre" nous lit Isabelle Van Cutsem, avant de simplement ajouter ces feuilles en haut de la pile.

Des redevances injustifiées reçues depuis plus d’un an © RTBF

Les Scan Car ont créé ce problème

Isabelle Van Custem, de son côté, s’assoit face à son bureau pour commencer une routine qu’elle souhaiterait ne pas si bien maîtriser, celle de la réclamation. Elle raye d’une grande croix la somme qu’elle est supposée payer, ajoute au crayon et en majuscule la mention "CARTE PMR" en haut de la redevance et joint une photocopie de la carte PMR en question.

Des gestes qu’elle fait depuis maintenant plus d’un an, à raison de trois à cinq fois par semaine. Car de manière totalement inexplicable, malgré les réponses de parking.brussels, qui indique toujours bien "annuler la redevance et prendre en compte nos numéros de carte PMR", les mauvaises surprises ne cessent d’arriver dans la boîte aux lettres de La Clé. "Ça prend du temps, ça nous énerve, ça nous stresse, soupire la directrice forcément agacée par la situation. Humainement, ce n’est pas très chouette de vivre tout ça."