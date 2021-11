Investigation sur les Scan Car : jackpot pour les communes ?

C’est la dernière venue en termes de contrôle du stationnement. Elle surveille plus de plaques d’immatriculation que n’importe quelle autre machine et bien, bien plus que n’importe quel humain. Avec des caméras sur son toit et un ordinateur à son bord, la Scan Car ne laisse pas le droit à l’étourderie. Pour preuve, sa cadence de contrôle : elle peut surveiller méthodiquement jusqu’à 1200 véhicules par heure. Plus de contrôles, plus redevances et donc plus de recettes pour les communes ? C’est ce que nous avons cherché à savoir pour #Investigation.

Un silence étonnant Concrètement, nous avons contacté 7 communes dans lesquelles circulent (ou ont circulé) des Scan Car : Bruxelles-Villes, Ixelles, Schaerbeek, Uccle, Charleroi, Liège et La Louvière. Une seule question à leur poser : "Serait-il possible d’obtenir les sommes perçues avant l’entrée en fonction de la Scan Car, et les sommes perçues depuis ?" Première remarque notable : seules deux communes nous ont fourni des données complètes, Ixelles (dont le stationnement est géré par l’entité publique parking.brussels) et La Louvière (dont le stationnement est géré par la société privée City Parking). Ces deux réponses prouvent au passage qu’il était possible de nous transmettre ces chiffres. Les autres communes ont, au mieux, éludé la question ("il est impossible de vous communiquer ces chiffres"), au pire, pas pris la peine de nous répondre. Un manque de transparence forcément interpellant. Deuxième remarque notable : l’arrivée de la Scan Car a coïncidé, tant à Ixelles qu’à La Louvière, avec une nette hausse des rentrées liées au stationnement. Voyez plutôt ces données que nous avons reçues.

5 images Chiffres envoyés par Bea Diallo, 1er échevin à Ixelles © Tous droits réservés

C’est Bea Diallo, alors 1er échevin d'Ixelles, qui nous envoie par mail ces chiffres. On se rend immédiatement compte que les bénéfices générés par le stationnement sont passés, à la louche, de 5 millions d’euros pour 2017 puis 2018, à plus de 9 millions pour 2019. Une augmentation nette qui est sans aucun doute due à l’arrivée de la Scan Car à Ixelles, le 1er avril 2019.

5 images Nombre de redevances émises à La Louvière © Tous droits réservés

En ce qui concerne La Louvière, la Scan Car n’a été utilisée de manière optimale que deux mois, en décembre 2020 et janvier 2021 (on vous expliquera pourquoi dans un prochain article). Pour ces deux mois, dont les cases sont jaunies dans le tableau, le nombre de redevances est manifestement supérieur à la normale. Comme à Ixelles, le lien de cause à effet semble assez évident.

"Pas pour le bénéfice" En plus de ces chiffres, les responsables ixellois et louvièrois avec qui nous avons pu discuter ont tenu à ajouter quelques mots. Ils ont à chaque fois insisté sur le fait que la Scan Car n’avait pas pour but premier le bénéfice. "Il y a une nécessité de réglementer le stationnement, en vue d’en assurer une rotation" explique William Leroy, responsable mobilité à La Louvière. Et la Scan Car est un moyen "d’augmenter l’offre en stationnement et de favoriser l’attractivité du centre-ville". ►►► A lire aussi: Le service clientèle de Parking Brussels ne répond plus : "Nous avons manqué d'anticipation" Autrement dit, plus on surveillerait les véhicules garés, plus le plan de stationnement décidé par la commune serait suivi à la lettre. Et fatalement, plus de places de disponibles il y aurait. Mais est-ce vraiment le cas ?

5 images Voici le dispositif de contrôle des Scan Car de Charleroi © Tous droits réservés

On a posé la question à Claire Pelgrims, chercheuse à l’Université Libre de Bruxelles et spécialiste des questions de mobilité. Elle reconnaît que la Scan Car est "un outil de contrôle" qui ne change "rien aux objectifs de politique de stationnement". Mais selon elle, aucune étude, aucune enquête, ne permet à ce jour de mettre en corrélation la présence en rue de la Scan Car et le fait que les règles de stationnement soient mieux suivies. "C’est un changement d’habitude qui va prendre du temps. Il n’y a pas d’impact du jour au lendemain, mesurable aussi rapidement."

Deux fois plus de contrôles Autrement dit, à ce jour, rien ne permet d’affirmer que la Scan Car implique un plus grand respect des plans de stationnement. Elle n’est donc pas (pas encore en tout cas) synonyme de plus de places libres en voiries. Elle n’est pas synonyme non plus d’une meilleure mobilité. Bref, elle ne changerait pas grand chose, et pourtant... les communes sont plutôt friandes de l’engin, pour preuve l’arrivée récente d’une Scan Car à Tournai et l’arrivée prochaine d'une autre à Namur. Il faut croire que c'est bien l'impact financier de la Scan Car, comme vu en début d'article, qui séduit avant tout. Car à défaut de proposer un réel changement sur le stationnement, la Scan Car garantit une hausse "indubitable" des recettes, selon Pierre Vassart, porte-parole de l’agence régionale bruxelloise de stationnement parking parking.brussels. Cette agence gère aujourd’hui le stationnement de 10 des 19 communes bruxelloises. Elle utilise une flotte de Scan Car et le nombre de véhicules contrôlés entre 2019 et 2020 "a doublé".

5 images Les bénéfices sont "indubitables" selon parking.brussels © Tous droits réservés

Il est néanmoins à signaler que ce n’est pas parking.brussels profite réellement de cette hausse. En 2020, le bénéfice net de l’agence n’était que "de l’ordre de 50.000 €, sur un chiffre d’affaires qui dépasse les 40 millions". Si les contrôles ont doublé, et donc si les redevances ont augmenté, ce sont bien les communes bruxelloises qui en ont profité.