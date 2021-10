Investigation sur les inondations : seuls 2 sinistrés liégeois sur 10 sont entièrement indemnisés, "Elle n’a plus rien" dit la fille d’une victime de 86 ans

Sur le port des yachts à Liège, des péniches sont à quai. La Meuse devient de plus en plus violente. L’une des péniches, celle de Christine Turtle, 86 ans, tangue. Des sauveteurs bénévoles tentent de la persuader de quitter son bateau, mais elle ne veut pas. C’est toute sa vie, 40 ans de souvenirs et de vécu. Finalement, c’est presque en l’arrachant que les sauveteurs ont réussi à la garder en vie. Sa fille, Linsay Varney, nous confie : "Elle voulait mourir sur son bateau. Elle est furieuse sur les sauveteurs. Aujourd’hui, elle va devoir aller en maison de repos, c’est compliqué. Elle n’a plus rien et la maison de repos va coûter cher". Comme tant d’autres, Christine Turtle va changer de vie. D’une péniche, elle passera en maison de repos. Elle essayera de se reconstruire.

Le 15 juillet dernier, lors d’un reportage au journal télévisé, nous avons assisté à une maison qui s’écroule, à Trooz, dans le quartier de La Brouck. Nous sommes impuissants, des cris de secours sont glaçants, font froid dans le dos. Nous nous sommes demandé si la dame et son chien avaient survécu. L’équipe d’Investigation est partie à sa recherche. Et oui ! Elle a été sauvée… par son voisin. Elle a 85 ans mais, aujourd’hui, il ne reste que des gravats de sa maison. Suzanne vit actuellement chez sa fille et espère revenir un jour vivre à La Brouck. Comment peut-on imaginer son avenir ? Elle n’a plus rien, plus de vêtements, plus de souvenirs, plus de murs, plus rien. Lorsque nous l’avons rencontrée, elle faisait sa "dure": "J’ai dû faire une grande enjambée dans le vide, mon voisin m’a tirée et j’ai sauté dans ses bras", explique Suzanne Billet. Avant de nous quitter, elle craque. Debout sur les gravats, elle se livre : "J’en ai encore les larmes aux yeux. J’aimerais bien revenir ici. J’étais tranquille dans mon petit coin… Et voilà, c’est l’histoire de la maison".