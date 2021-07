Investigation sur la livraison de repas : le ministre de l’Emploi lance une consultation pour changer la loi

Dans les cuisines de la livraison de repas - #Investigation (12/26) - 06/05/2021 Avec le confinement, de nombreux belges ont découvert la livraison de plats de restaurants à domicile. En Belgique, les plateformes UberEats et Deliveroo sont présentes dans une vingtaine de villes. Elles dominent le marché, mais à quel prix ? Parole aux livreurs ! Dépendance économique, absence de couverture sociale, travail de sans-papiers et de mineurs, accidents de la route et effets pervers du modèle économique. Ce mercredi, les applications passent à la casserole dans Investigation. Une enquête de Guillaume Woelfle et Salvatore Guarino.