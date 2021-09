Investigation sur l'inclusion scolaire : la Belgique est-elle le mauvais élève de l’Europe ?

C’est tout le système qui doit être remis en cause

Pour Bernard De Vos, le délégué général aux droits de l’enfant, la Fédération Wallonie-Bruxelles est l’une des seules entités géographiques du monde où les élèves sont, chaque année, plus nombreux dans l’enseignement spécialisé. "C’est une honte, non seulement, nous sommes les mauvais élèves pour l’inclusion scolaire des enfants porteurs de handicap mental mais, en plus, notre enseignement spécialisé accueille des enfants sans handicap, ni mental, ni physique. Ils ont parfois simplement un retard culturel lié à leur milieu d’origine." Bernard De Vos ajoute : "Il y a une forme de ségrégation, de discrimination, c’est tout le système qui doit être remis en cause."