Investigation: retour sur une année infernale pour la lutte antiterroriste en Belgique

#Investigation - La traque de Salah Abdeslam (8/26) - 22/03/2021 Le 22 mars 2021 il y aura exactement cinq ans que notre pays a été meurtri par une attaque terroriste. A cette occasion, Justine Katz propose une enquête inédite sur Salah Abdeslam dans le magazine # Investigation. Réalisée par Eric Goens, cette enquête en 4 épisodes retrace l'histoire de Salah Adbeslam depuis son enfance à Molenbeek Saint Jean jusqu'à sa radicalisation et son rôle dans l'attaque terroriste sanglante de l'aéroport de Zaventem et de la station de métro Maelbeek. A l'aide de témoignages exclusifs, ce documentaire raconte, pas à pas, comment un petit escroc de quartier est devenu un terroriste international. Il propose une plongée dans le monde souterrain où les chefs djihadistes recrutent de petits criminels pour leur guerre sainte Salah Abdeslam était l'un d'entre eux mais il est devenu le visage du mal... Réalisation : Eric Goens - Production : Bargoens Episode 1 : Ce premier épisode nous plonge directement dans la vie de Salah Abdeslam grâce à des témoignages inédits. Pour la 1ère fois de leur carrière, des membres des forces spéciales de la police fédérale parlent de leur rôle dans la traque de Salah et des autres terroristes. Un membre de la famille Abdeslam raconte en détail la vie au sein de la famille. "Nous étions une famille comme les autres. Une famille de cinq enfants, avec un père qui travaillait, une mère au foyer...". Le documentaire s'intéresse également aux déclarations de Salah lui-même et aux raisons pour lesquelles il a finalement annulé sa participation à l'enquête. Episode 2 : Plus le 13 novembre 2015 est proche, plus vite les actions de Salah Abdeslam se succèdent. Dans ce 2e épisode, Eric Goens approfondit les racines du mal et décrit en détail le rôle de Salah Abdeslam dans les attentats qui vont suivre. Alors que son frère, Brahim, se rend en Syrie et reçoit un entraînement terroriste dans les sables du désert autour de Raqqa, Salah convoie des terroristes dans toute l'Europe pour les amener en toute sécurité, dans notre pays.