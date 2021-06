Investigation remporte le Prix Belfius TV & Vidéo - © Tous droits réservés

Le Vlaams Belang: de la victoire à la menace (vostfr) - #Investigation - 20/05/2020 Un an après les élections et la victoire de l'extrême droite flamande, Investigation vous propose une plongée dans la stratégie électorale de ce Vlaams Belang en quête de pouvoir. Quelles sont les conséquences politiques du retour de l'extrême droite ? Quelle menace représente-t-elle pour la Belgique ? L'équipe d'Investigation a mené l'enquête dans la galaxie séparatiste flamande et vous livre une autopsie rigoureuse de ses ramifications et de ses méthodes. Une enquête de Baptiste Hupin