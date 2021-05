Investigation : Raymond, le policier antidumping social

#Investigation: Raymond , le policier anti-dumping social - © Tous droits réservés

Chauffeurs de l'Est, les esclaves de la route? - #Investigation (12/26) - 06/05/2021 Ils sont chauffeurs poids lourds, viennent de Roumanie, de Bulgarie ou de Lituanie, travaillent pour les plus grosses sociétés de transport en Belgique, et sont payés au salaire de leur pays d'origine, lequel n'excède pas 500 euros par mois. Le reste de leur rémunération, ils la perçoivent en indemnités, indemnités sur lesquelles ces grosses sociétés ne payent quasiment pas de charges patronales. Cette investigation vous propose une plongée dans une forme d'exploitation à des fins de rentabilité économique. Ce que d'aucun appellent le dumping social. Terrain de jeu : l'Europe, ses inégalités salariales, sociales et fiscales. Pendant 3 mois; nous avons partagé le quotidien de ces chauffeurs des pays de l'Est. Les raisons de leur exil , les conditions dans lesquelles ils travaillent et la façon dont ils sont parfois traités. Une enquête de Fabrice Gérard et Santos Hevia.