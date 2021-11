Investigation : Quand les firmes pharmaceutiques organisent la pénurie de leurs propres médicaments

Les chiffres sont alarmants et ne cessent d’augmenter. Nous sommes frappés par des pénuries de médicaments. Au palmarès de ceux-ci : des antibiotiques, des antihypertenseurs, des traitements contre le cancer ou la maladie de Parkinson. Tous sont des médicaments courants et essentiels aux patients. Une interruption de traitement peut nuire gravement à leur santé, voire les tuer.

Pourquoi ces ruptures d’approvisionnement à répétition de plus en plus aiguë ? Les causes sont plurielles : de notre dépendance aux substances actives produites à l’autre bout du monde, à la course à la rentabilité exacerbée, en passant par la défaillance des pouvoirs publics. Mais le plus interpellant encore, c’est lorsque certains grands laboratoires orchestrent sciemment la pénurie… Pour eux, la vie a un prix et la santé se monnaie au chantage.