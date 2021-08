Investigation : pourquoi nous sommes tous (un peu) complotistes

#Investigation - Quand le doute vire au complot (14/26) - 26/05/2021 "Quand le doute vire au complot" Coronavirus, vaccins, élections américaines : ces évènements chamboulent nos vies, nos habitudes ou font la Une de l'actualité depuis plus d'un an. Ils amènent sur le devant de la scène les théories conspirationnistes et ceux qui y adhèrent... Qui sont ces complotistes ? Pourquoi adhèrent-ils aux théories du complot et comment s'enferment-ils dans leur imaginaire complotiste ? Pendant six mois, l'équipe d'Investigation a enquêté et est allée à la rencontre de ceux qui doutent, mais aussi de ceux qui partagent et nourrissent ces théories du complot. Parties des réseaux sociaux, ces idées alimentent désormais nos conversations et se retrouvent jusque dans nos rues lors de manifestations, dans des films documentaires ou des partis politiques. Notre démocratie est-elle en danger face à ces discours toujours plus populaires ? Une enquête de Clémence Dath, Stéphanie De Smedt, Tristan Godaert et Arthur Gillet.