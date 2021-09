Investigation : les secrets du palais de justice de Bruxelles, comment l'intérieur sera-t-il remis en état?

Si le lancement prochain de la restauration des façades délabrées du Palais de Justice de Bruxelles est abondamment commenté, en revanche, le plus grand flou subsiste quant à la manière dont l’intérieur du bâtiment pourrait être remis en état. Au fil du temps, les transformations intervenues sont telles que l’on ne sait plus très bien ce qui est d’origine et ce qui découle des transformations successives. Pour éclaircir la question, deux architectes étudient en profondeur l’histoire de ce bâtiment à nul autre pareil. Des travaux complexes qui relèvent presque de l’archéologie.

Derrière les façades, le grand mystère

Pour percer les mystères du Palais conçu par l’architecte Joseph Poelart (1817-1879), seule une étude scientifique minutieuse permet de comprendre l’évolution de cette Babel de pierres depuis son inauguration en 1883. C’est le travail de titan que Thierry Henrard et Thomas Greck ont entrepris. Et pour mener à bien ce défi, ces deux architectes ont dû déployer des compétences d’historien et d’archéologue.

Après avoir passé des mois à ausculter le bâtiment, à étudier les plans, les archives et les informations écrites, Thomas Greck constate : "L’un des principaux enseignements de notre travail concerne l'importance qu’il convient d’accorder aux liaisons entre les différents quartiers qui constituent cette gigantesque ville qu’est le Palais de Justice. On ne peut pas traiter une zone indépendamment d’une autre. Tout est interconnecté avec des articulations qui sont splendides à la fois sur le plan architectural et sur le plan fonctionnel. Poelart a réalisé une œuvre totale ! "