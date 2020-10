Investigation : le monde selon Trump

"C’est un psychopathe, un sociopathe"

Quand on demande aux observateurs et à certains de ses anciens collaborateurs leur opinion vis-à-vis de Donald Trump, les mots sont forts : "Le problème, c’est qu’on a mis un homme anormal à une fonction très importante, explique Anthony Scaramucci, ancien directeur de la communication du président. On se dit que ce gars ne peut pas être aussi fou vu qu’il a obtenu le poste de président. Et donc ce que font les collaborateurs, et je l’ai fait, c’est qu’ils essayent de le faire passer pour quelqu’un de normal. Quand il fait une bourde, on dit qu’il plaisantait. Mais en fait, il ne plaisantait pas. Il est vraiment fou."

On se souvient notamment de la conférence de presse durant laquelle Donald Trump avait fait la promotion de l’eau de javel pour soigner le coronavirus. "Ses lacunes et son ignorance en médecine et en biologie sont incroyables, même pour un homme de la rue", s’étonne le Docteur Lance Dodes.