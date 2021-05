Investigation : le hamburger végétal meilleur pour la planète… Mais pas forcément pour votre corps

Cette technique très appréciée des industriels permet de diviser un aliment en ses différents composés. Cela fonctionne avec le pois qui peut être séparé en protéines, fibres et amidon, mais aussi avec le blé, le maïs, la pomme de terre ou le lait. Les produits issus du cracking sont généralement bon marché, raison pour laquelle on les retrouve dans de nombreux aliments que nous consommons au quotidien et dans une majorité de burgers végétaux, en tout cas ceux qui cherchent à se rapprocher de la viande…

Alors faut-il se méfier de ces hamburgers en apparence si parfait ? C’est ce que pense le Dr Anthony Fardet. Chercheur à l’INRAE (l’institut national français de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), il est l’auteur d’un livre qui remet en question nos convictions sur l’alimentation.

Nous lui avons apporté une dizaine de burgers végétaux achetés en grande surface et s’il avait le choix, le Dr Fardet n’en consommerait aucun ! Même s’il considère que certains sont pires que d’autres, pour lui " c’est de la chimie comestible ! ". Le chercheur estime que ces burgers sont bien des aliments ultra-transformés dont il convient de limiter la consommation.

De nombreuses études démontrent en effet que mangés en grandes quantités, les produits ultra-transformés peuvent contribuer au développement de nombreuses maladies comme le diabète de type 2, l’obésité ou l’hypertension.

Nos hamburgers végétaux affichent pourtant de plus en plus souvent des apports nutritifs plutôt intéressants que ce soit au niveau des protéines, des fibres ou des glucides. Pour notre expert, ce n’est pas la quantité qui compte, mais la qualité.

" Il faut toujours préférer les aliments les moins transformés possible, c’est-à-dire qui ont les matrices alimentaires les plus préservées parce que, par exemple, dans un isolat de protéine de pois, il n’y a plus d’antioxydants associés, de fibres associées, de minéraux et de vitamines associés. Dans un aliment brut il n’y a pas que des protéines, des glucides et des lipides. Vous avez plein d’autres constituants protecteurs qui sont bons pour l’organisme et c’est aussi pour ça que ces substituts végétaux sont enrichis en fibres, minéraux et vitamines. Si vous prenez un repas brut fait maison, et à côté le même repas mais qui est une poudre reconstituée des mêmes nutriments, ça n’aura pas le même effet sur la santé " estime Anthony Fardet.

